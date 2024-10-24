بعد هجوم أنقرة.. ماذا تعرف عن شركة توساش التركية؟

أصيب المقر الرئيسي لشركة صناعات الطيران والفضاء التركية “توساش” في أنقرة بهجوم مسلح، أمس الأربعاء، وأظهرت وسائل الإعلام لقطات لمهاجميْن مسلحيْن يدخلان المبنى، وسط تقارير عن إطلاق نار وانفجار قوي أسفر عن سقوط ضحايا.

وتعد شركة توساش من أبرز شركات الدفاع والطيران في تركيا، حيث تنتج الطائرة المقاتلة المحلية الصنع “قآن”.

ووقع الهجوم بالتزامن مع استضافة إسطنبول لمعرض صناعات الدفاع والفضاء، الذي يُعد أحد أهم المعارض الدفاعية في المنطقة.

وتمثل الصناعات العسكرية التركية، المعروفة بطائراتها المسيّرة من طراز بيرقدار، قطاعًا حيويًّا في الاقتصاد التركي، حيث تجاوزت صادراتها 10.2 مليارات دولار عام 2023.

متى تأسست الشركة؟

تأسست شركة “Turkish Aerospace” (TAI) في 28 يونيو/تموز 1973 تحت إشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية بهدف تقليل اعتماد تركيا على الأسلحة الأجنبية. وفي عام 1984، أسست TAI شركة توساش بالتعاون مع الولايات المتحدة لتصنيع طائرات F-16. وبعد استحواذ تركيا على الأسهم الأجنبية فيها عام 2005، أُعيدت هيكلة الشركة لتصبح مركزًا لتطوير وتصنيع الأنظمة الدفاعية.

أبرز إنتاجات الشركة

وتتميز توساش بإنتاج طائرات حربية مثل مقاتلة الجيل الخامس “TF-X KAAN” التي نفذت أول تحليق ناجح في فبراير/شباط الماضي، وطائرة التدريب النفاثة المتقدمة “هورغيت” والمروحيات الهجومية الثقيلة مثل “T625 GÖKBEY”.

كما تعد الشركة لاعبًا رئيسيًّا في مجال الطائرات المسيّرة، حيث طورت الطائرة المسيّرة “أنكا” (ANKA) التي حققت نجاحات كبيرة في السوق الدولية.

وفي مجال الفضاء، أطلقت توساش القمر الصناعي “جوك ترك” (GÖKTÜRK) الذي يوفر صورًا عالية الدقة للأغراض العسكرية والمدنية، ويعزز مكانة تركيا في مجال الفضاء.