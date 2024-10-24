حزب الله ينشر لقطات لاستهداف قاعدة قرب تل أبيب بصواريخ “قادر 2” (فيديو)

نشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني مقطع فيديو، مساء الأربعاء، يوثق عملية استهداف قاعدة غليلوت العسكرية الإسرائيلية الواقعة في ضواحي مدينة تل أبيب بصواريخ “قادر 2”.

وتبدأ المشاهد داخل نفق، حيث يظهر صاروخ مثبت على منصة إطلاق، ثم يتم توثيق لحظات لإعداد الصاروخ وحتى إطلاقه.

ويختتم الفيديو بلقطات مسجلة بواسطة مستوطنين إسرائيليين، توثق لحظة وصول الصاروخ قرب تل أبيب.

وتظهر مشاهد أخرى لإسرائيليين وهم يرقدون على الأرض للاحتماء بينما تدوي صفارات الإنذار في الخلفية.

وكان الجيش الإسرائيلي، قال في بيان إنه “في أعقاب الإنذارات التي أُطلقت في شمال ووسط البلاد، اعترض سلاح الجو صاروخين”.

وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية (خاصة) أن “امرأة أصيبت بجروح طفيفة جراء شظايا بمدينة هرتسليا (وسط)”.

كما لحقت أضرار بسيارات متوقفة نتيجة شظايا سقطت في هرتسليا، حسب موقع “واينت” الإخباري الإسرائيلي.