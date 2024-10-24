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داهم مخيمي بلاطة وعسكر.. الاحتلال يعتقل فلسطينيين من مخيم الفوار بالخليل (فيديو)

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24/10/2024

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، 9 فلسطينيين من مخيم الفوار في الخليل، بعد أن داهمت عددا كبيرا من المنازل وفتشتها ودمرت محتوياتها.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين سياف كمال أبو طعيمة وجهاد عودة الخطيب.

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واعتقلت قوات الاحتلال أيضا الشقيقين ⁠حسين مصطفى أبو شامية وعبد الجليل مصطفى أبو شامية، كما اعتقلت ⁠يونس الذيبة، و⁠المسنّ جهاد عودة الخطيب، و⁠ناصر محمد الطوباسي، و⁠مصطفى القصاص، و⁠الشيخ نعمان عصفور من حدب الفوار.

مداهمة واعتقالات

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم الخميس 10 مواطنين من محافظة الخليل بالضفة الغربية، عقب دهم وتفتيش منازلهم.

ونقلت عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت عددا كبيرا من المنازل وفتشتها، ودمرت محتوياتها، وحولت عددا آخر منها إلى ثكنات عسكرية ومراكز للتحقيق الميداني، بعد ان أجبرت أصحابها على إخلائها.

ومن بلدة دورا، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين عقب تفتيش منازلهم، عُرف منهم: محمد موسى الحروب ومحمد زياد عمرو.

مداهمة مخيمي بلاطة وعسكر

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مخيمي بلاطة وعسكر بمحافظة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة، ومدينة البيرة في وسطها.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيمين بعدد من الدوريات مع جرافة عسكرية، في حين سمع صوت إطلاق نار.

وذكرت الوكالة، وفقا لمصادر محلية أن قوات الاحتلال سيّرت الآليات في عدة أماكن في المخيمين، دون أن يُبلغ عن اعتقالات.

اقتحام مدينة البيرة

وفي البيرة، قالت مصادر محلية إن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة وجابت مناطق عدة، وتمركزت في حي البالوع، دون أن يُبلغ عن اعتقالات.

كما داهم الاحتلال بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله (وسط) بعدة آليات، وجابت قواته شوارع وأحياء البلدة، وداهمت عدة منازل دون أن يُبلغ عن اعتقالات.

وبوتيرة يومية، يقتحم الجيش الإسرائيلي المدن والبلدات في الضفة الغربية، بزعم البحث عن مطلوبين لدى أجهزة الأمن.

ومع استمرار عدوانه على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، صعّد الجيش الإسرائيلي اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة؛ مما أدى إلى مقتل 760 فلسطينيا وإصابة نحو 6250 واعتقال 11400 فلسطيني.

المصدر : الجزيرة مباشر

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