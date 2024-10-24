داهم مخيمي بلاطة وعسكر.. الاحتلال يعتقل فلسطينيين من مخيم الفوار بالخليل (فيديو)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، 9 فلسطينيين من مخيم الفوار في الخليل، بعد أن داهمت عددا كبيرا من المنازل وفتشتها ودمرت محتوياتها.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين سياف كمال أبو طعيمة وجهاد عودة الخطيب.

واعتقلت قوات الاحتلال أيضا الشقيقين ⁠حسين مصطفى أبو شامية وعبد الجليل مصطفى أبو شامية، كما اعتقلت ⁠يونس الذيبة، و⁠المسنّ جهاد عودة الخطيب، و⁠ناصر محمد الطوباسي، و⁠مصطفى القصاص، و⁠الشيخ نعمان عصفور من حدب الفوار.

تغطية صحفية: قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملة اعتقالات في مخيم الفوار جنوب الخليل. pic.twitter.com/ckdVySeKlY — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 24, 2024

مداهمة واعتقالات

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم الخميس 10 مواطنين من محافظة الخليل بالضفة الغربية، عقب دهم وتفتيش منازلهم.

ونقلت عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت عددا كبيرا من المنازل وفتشتها، ودمرت محتوياتها، وحولت عددا آخر منها إلى ثكنات عسكرية ومراكز للتحقيق الميداني، بعد ان أجبرت أصحابها على إخلائها.

ومن بلدة دورا، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين عقب تفتيش منازلهم، عُرف منهم: محمد موسى الحروب ومحمد زياد عمرو.

تغطية صحفية| اشتباكات في نابلس واعتقالات في مخيم الفوار إليك آخر ما شهدته الضفة خلال الساعات الماضية: https://t.co/6WR1oZSgay — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 24, 2024

مداهمة مخيمي بلاطة وعسكر

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مخيمي بلاطة وعسكر بمحافظة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة، ومدينة البيرة في وسطها.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيمين بعدد من الدوريات مع جرافة عسكرية، في حين سمع صوت إطلاق نار.

وذكرت الوكالة، وفقا لمصادر محلية أن قوات الاحتلال سيّرت الآليات في عدة أماكن في المخيمين، دون أن يُبلغ عن اعتقالات.

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“الوضع صعب والمرض متفشي في السجن وفش علاج”.. الأسير المحرر يزن صبح من بلدة برقين قضاء جنين يتحدث عن الحالة المزرية في سجون الاحتلال بعد اعتقال 6 سنوات pic.twitter.com/KabItuitBD — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 24, 2024

اقتحام مدينة البيرة

وفي البيرة، قالت مصادر محلية إن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة وجابت مناطق عدة، وتمركزت في حي البالوع، دون أن يُبلغ عن اعتقالات.

كما داهم الاحتلال بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله (وسط) بعدة آليات، وجابت قواته شوارع وأحياء البلدة، وداهمت عدة منازل دون أن يُبلغ عن اعتقالات.

وبوتيرة يومية، يقتحم الجيش الإسرائيلي المدن والبلدات في الضفة الغربية، بزعم البحث عن مطلوبين لدى أجهزة الأمن.

ومع استمرار عدوانه على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، صعّد الجيش الإسرائيلي اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة؛ مما أدى إلى مقتل 760 فلسطينيا وإصابة نحو 6250 واعتقال 11400 فلسطيني.