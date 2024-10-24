الاتحاد السعودي لكرة القدم ينهي تعاقده مع المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، إنهاء تعاقده بالتراضي مع مدرب المنتخب الأول الإيطالي روبرتو مانشيني، بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال الاتحاد في بيان رسمي: “توصّل مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ومدرب المنتخب الوطني روبرتو مانشيني، اليوم لاتفاق مشترك يتضمن انتهاء العلاقة التعاقدية”.

وأضاف أن اسم المدرب الجديد سيُعلن خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد بصفة نهائية ورسمية.

جاء قرار إقالة مانشيني بعد تعادل المنتخب السعودي مع نظيره البحريني في 15 أكتوبر/تشرين الأول ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

— مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ومدرب المنتخب الوطني “روبرتو مانشيني”، يتوصلون اليوم لاتفاق مشترك يتضمن انتهاء العلاقة التعاقدية 📝⬇ pic.twitter.com/tVfVCGpvVi — المنتخب السعودي (@SaudiNT) October 24, 2024

ولم يجمع “الأخضر” سوى 5 نقاط في 4 مباريات، ما وضعه في المركز الثالث خلف اليابان وأستراليا في مجموعته.

وفشل مانشيني (59 عاما) في تحقيق النتائج المرجوة مع المنتخب السعودي، حيث فاز في 7 مباريات فقط من أصل 18 خاضها مع “الصقور الخضر”.

كما خرج الفريق من دور الـ16 في كأس آسيا 2023 أمام كوريا الجنوبية بركلات الترجيح، مما زاد الضغوط على المدرب الإيطالي.

يُذكر أن مانشيني تولى تدريب المنتخب السعودي في أغسطس/آب 2023، خلفاً للفرنسي هيرفيه رونار، بعقد يمتد حتى 2027 وبراتب سنوي يصل إلى 30 مليون يورو وفقًا لتقارير إعلامية.

وتشير بعض التقارير إلى إمكانية عودة رونار لتدريب المنتخب السعودي، لكن الاتحاد لم يؤكد هذه الأنباء حتى الآن، ويتطلع عشاق الكرة السعودية إلى تعيين مدرب جديد قادر على إعادة المنتخب إلى مساره الصحيح في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.