“زيادة حادة في الكراهية”.. نحو نصف المسلمين في أوروبا يعانون التمييز

أفاد نحو نصف المسلمين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي بأنهم يتعرضون للتمييز في حياتهم اليومية، مع تسجيل “زيادة حادة في الكراهية”، عقب هجوم السابع من أكتوبر، بحسب تقرير نُشر اليوم الخميس.

وقالت المتحدثة باسم وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية نيكول رومان “بحسب البيانات التي تمّ جمعها.. أن تكون مسلما في الاتحاد الأوروبي يزداد صعوبة”.

“المزيد من العنصرية والتمييز”

وذكر تقرير جديد لوكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية -استعرض تجارب المهاجرين المسلمين وأطفالهم في 13 دولة من دول الاتحاد- أن “المسلمين في الاتحاد الأوروبي واجهوا المزيد من العنصرية والتمييز”.

وقال التقرير “تظهر نتائجنا أن العنصرية والتمييز والمضايقة لا تزال واقعا يوميا للعديد من المسلمين الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف أنهم “مستهدفون ليس فقط بسبب دينهم، ولكن أيضا بسبب لون بشرتهم وخلفيتهم العرقية أو المهاجرة.. نحن نشهد طفرة مقلقة في العنصرية والتمييز ضد المسلمين في أوروبا”.

“زيادة حادة في الكراهية”

وبحسب استطلاع شارك فيه نحو 9600 شخص بين أكتوبر/تشرين الأول عام 2021 وأكتوبر/تشرين الأول عام 2022 في 13 دولة من الاتحاد الأوروبي، قال مسلمون إنهم واجهوا تمييزا.

وأكد نحو نصف المسلمين في الاستطلاع، أنهم واجهوا التمييز في حياتهم اليومية، مقارنة بنسبة 39% المسجّلة في الدراسة الأخيرة من هذا النوع التي تعود إلى عام 2016.

وأشارت المتحدثة الأوروبية إلى أنه منذ الهجوم المباغت لحركة حماس والفصائل على مواقع عسكرية ومستوطنات في قطاع غزة، والحرب الإسرائيلية التي أعقبت ذلك، تمّ تسجيل “زيادة حادة في الكراهية إزاء المسلمين” زادها النزاع في الشرق الأوسط.

وكانت الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي قد أشارت في يوليو/تموز إلى زيادة ملحوظة في معاداة السامية.

الأعلى في مستوى الكراهية

وعلى صعيد التمييز ضد المسلمين، سُجلت النسبة العليا في النمسا (71%) تليها ألمانيا (68%) وذلك بحسب الدراسة الجديدة، في حين سجّلت فرنسا نسبة 39%، وجاء التمييز في إسبانيا والسويد هو الأدنى على مستوى أوروبا.

ورصدت الدراسة “ارتفاعا حادا” في التمييز خصوصا في سوق العمل والبحث عن مسكن بحق النساء اللواتي يرتدين الحجاب، وبدرجة أقل بحق الرجال والنساء اللواتي لا يلتزمن بالزي الإسلامي.

وبحسب الدراسة فـ”المسلمون مستهدفون ليس فقط بسبب دينهم، بل أيضا بسبب لون بشرتهم وأصلهم العرقي والمهاجر”، وأوصت الوكالة نتيجة لهذه الخلاصات “المثيرة للقلق” بأن يركز الاتحاد الأوروبي على التعامل مع العنصرية حيال المسلمين.

وفي هذا الصدد، رأت رئيسة الوكالة سيربا روسيو، أن هذه الظاهرة يزيدها “خطاب التجريد من الإنسانية” الذي قالت إنه “يلاحظ في عموم القارة الأوروبية”.

المسلمون في أوروبا

ويشكل المسلمون ثاني مجموعة دينية في الاتحاد الأوروبي، ويبلغ عددهم 26 مليون نسمة وفق أحدث إحصاء لمركز “بيو” أجري عام 2016، أي ما نسبته 5% من إجمالي سكان التكتل المؤلف من 27 دولة.

وتضم ألمانيا وفرنسا أكبر عدد من المسلمين في دول الاتحاد الأوربي، وأشار التقرير إلى أن عدد المسلمين “ازداد بشكل ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة بسبب الفارين من النزاعات في أفغانستان والعراق وسوريا”.

وكان التقرير الأول الذي أصدرته الوكالة قد ترافق مع إنشاء المفوضية الأوروبية منصب منسق لمكافحة الكراهية ضد المسلمين.