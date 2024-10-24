سرايا القدس تبث مشاهد لاستهداف آليات وقنص جندي إسرائيلي شمال غزة (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد مصورة توثق استهداف مجاهديها لتجمع من الآليات العسكرية الإسرائيلية، وقنص أحد جنود الاحتلال خلال المعارك الدائرة على محاور التقدم بشمال قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد لحظة اشتعال النيران في الآليات الإسرائيلية عقب استهدافها من جانب رجال المقاومة.

وتأتي هذه العمليات في إطار التصدي للاجتياحات الإسرائيلية المتواصلة ضمن معركة “طوفان الأقصى” التي تشهد اشتباكات عنيفة في عدة مناطق من القطاع.

وبلغت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب 751 ضابطا وجنديا، من بينهم 356 منذ بداية الاجتياح البري لقطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق آخر تحديث نشره الموقع الرسمي للجيش.

وبلغ إجمالي عدد المصابين 5043 ضابطا وجنديا بينهم 2362 منذ الاجتياح البري للقطاع.