سرايا القدس تعرض مشاهد من معارك ضارية مع الاحتلال في جنين وطوباس (فيديو)

نشرت “سرايا القدس” الذراع العسكرية للجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق “المعارك الضارية” التي دارت بين مقاتليها وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين ومدينة طوباس بالضفة الغربية.

وتظهر اللقطات الأولى من الفيديو مشهدًا ليليًا لأحد عناصر السرايا وهو يتمركز في إحدى البنايات، مصوبًا سلاح القنص نحو شارع مظلم، فيما يسمع صوت المقاتل وهو يقول “لعيون السيد حسن”، في إشارة إلى الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، الذي اغتالته إسرائيل في لبنان.

وكتب على الفيديو: “قنص قوات العدو بمحور الهدف (المخيم الجديد) في مخيم جنين”.

وسرعان ما تنتقل الكاميرا لتوثق اشتباكات عنيفة، حيث تبادلت المقاومة مع قوات الاحتلال إطلاق النار بكثافة في أزقة المخيم.

ويعرض الفيديو أيضًا مشاهد من منطقة طوباس، حيث لحظة تفجير جرافة عسكرية إسرائيلية بمحور الثغرة بمدينة طوباس. وتُظهر اللقطات النيران والدخان الكثيف وهو يتصاعد من الجرافة المستهدفة.

كما يتم استهداف جيب عسكري إسرائيلي في نفس المكان.

ويختتم الفيديو بمزيد من مشاهد الاشتباكات الليلية في عدة أماكن في طوباس، حيث واصل مقاتلو السرايا إطلاق النار باتجاه القوات الإسرائيلية.

وتأتي هذه المشاهد في وقت تتصاعد فيه المواجهات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وسط تصعيد إسرائيلي متواصل واقتحامات شبه يومية للمدن والمخيمات الفلسطينية.