شاهد: اشتعال النيران في سيارة جراء قصف إسرائيلي شرق بيروت

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الخميس، أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق الكحالة، مشيرة إلى أن الجهات المختصة شرعت في التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

من جانبها، أكدت وكالة الأناضول أن سيارة استُهدفت بصاروخ من مسيّرة إسرائيلية على طريق عاليه -الكحالة، شرق العاصمة اللبنانية بيروت.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها “حزب الله” بدأت عقب شنّ إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن ألفين و574 شهيدا و12 ألفا وجريح واحد، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية حتى مساء الأحد.

ويوميا يرد حزب الله اللبناني بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات. وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.​