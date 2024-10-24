القسام تنشر مشاهد لـ”كمين محكم” ضد قوة إسرائيلية غربي جباليا (فيديو)

نشرت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأربعاء، تسجيلًا مصورًا يوثق تنفيذ عملية عسكرية “كمين محكم” ضد قوة هندسية إسرائيلية غربي مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات المصورة مراحل التخطيط والإعداد للعملية، التي تضمنت استهداف دبابة من طراز “ميركافا” بصاروخ مضاد للدروع، بالإضافة إلى تدمير جرافتين عسكريتين باستخدام عبوات ناسفة.

وتعليقًا على العملية، سخر أحد القادة الميدانيين في كتائب القسام مما وصفها بـ”خطة الجنرالات” الإسرائيلية الرامية إلى تهجير السكان قسرًا من شمال القطاع، وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة.

وأكد القائد أن “غزة كانت وستظل مقبرة للغزاة”، واصفًا العملية بأنها “فداء لشهداء مخيم جباليا”.

واختتم التسجيل المصور بمشاهد تظهر انسحاب القوات الإسرائيلية من موقع العملية، وفق ما ذكرته كتائب القسام، مشيرة إلى عجز قوات الاحتلال عن إخلاء آلياتها المدمرة.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت يوم الاثنين الماضي عن تنفيذ كمين محكم ضد قوة هندسية إسرائيلية، استهدفت خلاله دبابة وناقلة جند وجرافتين عسكريتين من نوع “دي 9″، مما أسفر عن تدمير الآليات وإيقاع خسائر في صفوف الجنود الإسرائيليين.