شاهد: حرائق كبيرة في مستوطنة كوخاف يائير إثر سقوط صواريخ من لبنان
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باندلاع حريق كبير في مستوطنة كوخاف يائير وسط إسرائيل، وذلك على خلفية سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن النيران اشتعلت في عدد من المنازل، مما استدعى إخلاء السكان من المنطقة المتضررة.
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שריפת ענק בכוכב יאיר: חלק מתושבי היישוב מפונים אחרי שהשריפה הגיעה לקו הבתים הראשון, עד כה לא דווח על נפגעים@eli_zil pic.twitter.com/ME3yWyMOq0
— גלצ (@GLZRadio) October 24, 2024
وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن 23 فريق إطفاء تحاول السيطرة على الحريق الهائل في المستوطنة، فيما أوضحت القناة 12 أن الفرق تعمل بمساعدة طائرات الإطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب المتصاعدة.
ولاحقا، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تمت السيطرة على الحريق في مستوطنة كوخاف يائير.
وتجدر الإشارة إلى أن مستوطنة كوخاف يائير تقع في منطقة المثلث الإسرائيلي، على بعد حوالي 15 كيلو مترا شمال شرق تل أبيب.
שרפה גדולה בכוכב יאיר: בתים עלו באש, תושבים פונוhttps://t.co/AKoSoRZntN | @OrRavid pic.twitter.com/9Q7f5JTPgr
— החדשות – N12 (@N12News) October 24, 2024
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