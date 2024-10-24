الأخبار|لبنان

شاهد: حرائق كبيرة في مستوطنة كوخاف يائير إثر سقوط صواريخ من لبنان

مدة الفيديو 03 minutes 24 seconds
24/10/2024-|آخر تحديث: 24/10/202408:36 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باندلاع حريق كبير في مستوطنة كوخاف يائير وسط إسرائيل، وذلك على خلفية سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن النيران اشتعلت في عدد من المنازل، مما استدعى إخلاء السكان من المنطقة المتضررة.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن 23 فريق إطفاء تحاول السيطرة على الحريق الهائل في المستوطنة، فيما أوضحت القناة 12 أن الفرق تعمل بمساعدة طائرات الإطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب المتصاعدة.

ولاحقا، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تمت السيطرة على الحريق في مستوطنة كوخاف يائير.

وتجدر الإشارة إلى أن مستوطنة كوخاف يائير تقع في منطقة المثلث الإسرائيلي، على بعد حوالي 15 كيلو مترا شمال شرق تل أبيب.

.

 

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان