شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال مركزا لإيواء النازحين في مخيم المغازي وسط غزة (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد 4 أشخاص وإصابة 16 آخرين، إثر استهداف جيش الاحتلال نادي خدمات المغازي الذي يضم مركزا لإيواء النازحين، وسط قطاع غزة.

وبثت الجزيرة مباشر لقطات حصرية، تظهر تصاعد أعمدة الدخان جراء اشتعال النيران في خيام النازحين، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

من جانبه، حمل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية؛ “كامل المسؤولية عن استمرار حرب التطهير العرقي وحرب الاستئصال وجريمة الإبادة الجماعية ومواصلة ارتكاب هذه المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة”.

كما طالب في بيان، اليوم الخميس “المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية بالضغط على الاحتلال بكل الوسائل والطرق لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة ووقف الحرب ضد الأطفال وضد النازحين”.