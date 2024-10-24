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مجزرة في جباليا.. استشهاد وإصابة 150 فلسطينيا بقصف إسرائيلي استهدف 10 منازل

إصابات في صفوف الإطفال في شمالي غزة (الأناضول)
24/10/2024-|آخر تحديث: 25/10/202412:30 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

استشهد وأصيب نحو 150 فلسطينيا، مساء الخميس، بقصف جوي إسرائيلي استهدف 10 منازل لعائلات فلسطينية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقال جهاز الدفاع المدني في غزة، في بيان نشره عبر منصة “تلغرام”: “مجزرة بشعة تحدث بجباليا والحديث عن أكثر من 150 شهيدا وجريحا بقصف إسرائيلي ولا يوجد من يتحرك لإنقاذهم”.

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وأضاف الدفاع المدني أن الجيش الإسرائيلي استهدف منازل تعود لعائلات النجار، وأبو العوف، وسلمان، وحجازي، وأبو القمصان، وعقل أبو راشد، وأبو الطرابيش، وزقول، وشعلان.

وأشار إلى أن “الاحتلال قصف مربعا سكنيا بالكامل في المنطقة، فيما يطلق المواطنون نداءات استغاثة للمساعدة في نقل الجرحى”.

وتابع البيان: “المواطنون يواجهون صعوبات كبيرة في نقل الشهداء والمصابين، بعد أن عطل الاحتلال عمل الدفاع المدني والخدمات الطبية في شمال القطاع”.

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وأعلن جهاز الدفاع المدني أنه تلقى مئات المناشدات من العائلات في بيت لاهيا ومخيم جباليا تطالب بالاستجابة لوجود مصابين وشهداء في المنازل والطرقات.

وأشار الجهاز إلى أن بعض طواقمه لا تزال موجودة في محافظة الشمال، رغم إجبار جيش الاحتلال الإسرائيلي لبعضهم على ترك مركباتهم والتوجه جنوبًا.

وناشد الدفاع المدني المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للضغط على إسرائيل للسماح لطواقمه بالوصول إلى مركباتهم المحتجزة في شمال القطاع، وذلك لاستئناف تقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين.

كما أفاد الجهاز بأن جيش الاحتلال اعتقل 4 من أفراد طواقمه خلال محاولتهم الانتقال إلى الجنوب.

ويتزامن هذا القصف مع استمرار التوغل الإسرائيلي في مناطق مختلفة من محافظة شمال غزة، حيث يسعى الجيش الإسرائيلي لإفراغ المنطقة من سكانها عبر الإخلاء والتهجير القسري.

وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عمليات قصف غير مسبوقة لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمالي القطاع، قبل أن يعلن في اليوم التالي بدء اجتياحه لها بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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