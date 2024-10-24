مجزرة في جباليا.. استشهاد وإصابة 150 فلسطينيا بقصف إسرائيلي استهدف 10 منازل

استشهد وأصيب نحو 150 فلسطينيا، مساء الخميس، بقصف جوي إسرائيلي استهدف 10 منازل لعائلات فلسطينية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقال جهاز الدفاع المدني في غزة، في بيان نشره عبر منصة “تلغرام”: “مجزرة بشعة تحدث بجباليا والحديث عن أكثر من 150 شهيدا وجريحا بقصف إسرائيلي ولا يوجد من يتحرك لإنقاذهم”.

وأضاف الدفاع المدني أن الجيش الإسرائيلي استهدف منازل تعود لعائلات النجار، وأبو العوف، وسلمان، وحجازي، وأبو القمصان، وعقل أبو راشد، وأبو الطرابيش، وزقول، وشعلان.

150 شهيدًا وجريحًا في مجزرة مروعة الآن بمنطقة الهوجا في وسط مخيم جباليا؛ لا وجود للدفاع المدني، لا صحفيين، ولا تغطية، ولا شيء سوى الموت والدمار.

الشهداء تحوّلوا إلى أشلاء و الجرحى يحتضرون بلا أسعاف ولا مستشفيات، لا يسمعهم ولا يراهم أحد… إلا الله! pic.twitter.com/V5L2Plo3NN — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) October 24, 2024

وأشار إلى أن “الاحتلال قصف مربعا سكنيا بالكامل في المنطقة، فيما يطلق المواطنون نداءات استغاثة للمساعدة في نقل الجرحى”.

وتابع البيان: “المواطنون يواجهون صعوبات كبيرة في نقل الشهداء والمصابين، بعد أن عطل الاحتلال عمل الدفاع المدني والخدمات الطبية في شمال القطاع”.

إثر غارة إسرائيلية عنيفة.. حرائق في مدرسة أبوحسين التي تأوي مئات النازحين في مخيم جباليا بقطاع غزة#الجزيرة_مباشر | #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/Of8ceWyv8r — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 24, 2024

الدفاع المدني يطالب بالسماح لاستئناف عمله شمالي غزة

وأعلن جهاز الدفاع المدني أنه تلقى مئات المناشدات من العائلات في بيت لاهيا ومخيم جباليا تطالب بالاستجابة لوجود مصابين وشهداء في المنازل والطرقات.

وأشار الجهاز إلى أن بعض طواقمه لا تزال موجودة في محافظة الشمال، رغم إجبار جيش الاحتلال الإسرائيلي لبعضهم على ترك مركباتهم والتوجه جنوبًا.

وناشد الدفاع المدني المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للضغط على إسرائيل للسماح لطواقمه بالوصول إلى مركباتهم المحتجزة في شمال القطاع، وذلك لاستئناف تقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين.

كما أفاد الجهاز بأن جيش الاحتلال اعتقل 4 من أفراد طواقمه خلال محاولتهم الانتقال إلى الجنوب.

ويتزامن هذا القصف مع استمرار التوغل الإسرائيلي في مناطق مختلفة من محافظة شمال غزة، حيث يسعى الجيش الإسرائيلي لإفراغ المنطقة من سكانها عبر الإخلاء والتهجير القسري.

وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عمليات قصف غير مسبوقة لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمالي القطاع، قبل أن يعلن في اليوم التالي بدء اجتياحه لها بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”.