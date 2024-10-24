“مش قلت لك لا تروح!”.. فلسطيني ينهار باكيا بعد استشهاد ولده في غزة (فيديو)

استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي لمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

واستشهد الطفل محمد عامر سرحي الرجودي، البالغ عمره 11 عاما، وظهرت مشاهد مؤثرة لوالد الطفل أثناء وداعه، وسط حالة من الحزن والأسى بين أهالي المخيم.

وأكب الأب المفجوع على جثمان طفله وأخذ يحتضنه بقوة ويخاطبه قائلا “ليش سبتني يا محمد، مش قلت لك لا تروح؟”، وأخذ الحاضرون يهدئون من روع الأب ويبشرونه بأن ولده الآن في الجنة.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن “الجيش الإسرائيلي شنّ قصفا مدفعيا عنيفا تخلله إطلاق نار كثيف من الآليات شرق مخيمي المغازي والبريج”.

وأضافوا أن “الآليات الإسرائيلية تقدمت بشكل محدود شرق مخيمي المغازي والبريج، تزامنا مع إطلاق النار والقصف المدفعي المتواصل”.

وتواصل تل أبيب هذه الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.