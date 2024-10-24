واشنطن تفرض عقوبات على مسؤول سوداني بارز لدوره في “إطالة أمد القتال”

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات، الخميس، على ميرغني إدريس سليمان، الذي قالت إنه شخصية بارزة أسهمت في جهود القوات المسلحة السودانية للحصول على أسلحة تخوض بها الحرب ضد قوات الدعم السريع.

وجاء في البيان أن إدريس بصفته مدير منظومة الصناعات الدفاعية، الذراع الرئيسة للجيش السوداني في شراء الأسلحة “كان أساس صفقات الأسلحة التي غذت وحشية الحرب ونطاقها”.

وقال برادلي سميث القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية “إجراء اليوم يؤكد الدور الأساسي الذي لعبه أفراد رئيسيون مثل ميرغني إدريس سليمان في شراء الأسلحة واستمرار العنف وإطالة أمد القتال في السودان”.

وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على منظومة الصناعات الدفاعية العام الماضي.

وأسفرت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عن آلاف القتلى ونزوح أكثر من 10 ملايين شخص ومعاناة سكان بعض المناطق من الجوع الشديد أو المجاعة، وجذبت تدخلا من قوى أجنبية قدمت دعما للجانبين.