وول ستريت جورنال: الكشف عن خطة لإقامة 6 مستوطنات جديدة في غزة

أعلنت حركة “نحالا” الاستيطانية الإسرائيلية تسجيل 700 عائلة للانتقال إلى 6 مستوطنات جديدة في قطاع غزة معربة عن أملها في البدء بالبناء خلال عام رغم استمرار العدوان على القطاع.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، الأربعاء، أن رئيسة الحركة دانييلا فايس أكدت أن المناطق المحتلة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في غزة “ستشغلها المجتمعات اليهودية”، بحسب قولها.

وقال أوشر شيكاليم، وهو نائب من حزب الليكود الحاكم: “عندما انسحبنا من مناطق، تعلمنا أننا نحصل على المزيد من الإرهاب”، في إشارة إلى قرار الانسحاب من غزة عام 2005 الذي يزعم أنه سمح بتحويل القطاع إلى ما وصفه بـ”منصة لإطلاق الهجمات ضد إسرائيل”، في إشارة إلى عمليات المقاومة الفلسطينية.

وتم إخلاء المستوطنات الإسرائيلية من غزة عام 2005، الأمر الذي أثار مشاعر الاستياء اتجاه الدولة بين العديد من المستوطنين الذين يسعون الآن للعودة، بحسب الصحيفة.

ورغم إعلان رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه لفكرة إعادة الاستيطان في غزة، إلا أن بعض أعضاء حزبه بدأوا في الترويج لها.

وعُقد مؤخرًا مؤتمر بعنوان “الاستعداد للاستيطان في غزة” بالقرب من حدود القطاع، حيث قام المشاركون بوضع نماذج للمستوطنات على خرائط الأراضي الفلسطينية.

وقال وزير المالية سموتريتش “بنهاية المطاف سيكون هناك استيطان يهودي في غزة”.

الأردن يعلّق

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الدعوات الإسرائيلية لبناء مستوطنات في قطاع غزة، مشددة على أنها خرق للقانون الدولي الإنساني وتعبّر عن عقلية توسعية.

وقال الناطق باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، إن هذه الدعوات تتعارض مع قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2334، الذي يؤكد عدم قانونية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف القضاة أن هذه الدعوات جزء من سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تواصل عدوانها على غزة وحصارها للشمال، في محاولة لفرض وقائع جديدة بالقوة.

ودعا القضاة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة فورًا، وإنهاء الكارثة الإنسانية وضمان حماية المدنيين.