17 شهيدا بقصف قوات الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات (فيديو)

استشهد 17 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال، اليوم الخميس، بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح اليوم الخميس، جراء قصف إسرائيلي لمنزل في منطقة معن شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر باستشهاد 17 فلسطينيا أغلبهم من الأطفال والنساء، وجرح 42 آخرين؛ جراء قصف الاحتلال مدرسة الشهداء قرب النادي الأهلي بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وقالت إنه جرى نقلهم إلى مستشفى العودة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن الطواقم الطبية، انتشلت جثماني شهيدين إثر قصف الاحتلال حي الجنينة شرق مدينة رفح، كما استشهد مواطن آخر بقصف لحيّ الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأشارت الوكالة الفلسطينية الرسمية، إلى إصابة عدد من المواطنين إثر استهداف دراجة نارية في منطقة التنور شرق رفح بجنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ مما أدى إلى استشهاد نحو 42 ألفا و847 فلسطينيا، وإصابة نحو 100 ألف و544 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.