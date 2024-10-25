إيلون ماسك يربح أكثر من 33 مليار دولار في يوم واحد.. كيف حدث ذلك؟

أسفرت النتائج القوية التي حققتها شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، أمس الخميس، عن قفزة في ثروة الملياردير الأمريكي ورئيس الشركة إيلون ماسك، حيث نمت ثروته بمقدار 33.5 مليار دولار في يوم واحد.

وفي جلسة الخميس، ارتفع سهم تسلا المدرج في بورصة وول ستريت بنسبة 22%، لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى 836.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 134 مليار دولار خلال جلسة واحدة.

وجاء هذا الارتفاع الكبير لسهم تسلا، عقب إعلان الشركة نتائج الربع الثالث من عام 2024، حيث تجاوزت ربحية السهم التوقعات لتصل إلى 72 سنتًا، مقارنة بتوقعات وول ستريت التي كانت تقدرها بنحو 58 سنتًا.

أكبر مكاسب يومية منذ عقد كامل

وتلا ذلك إعلان ماسك، الذي يُعتبر أغنى رجل في العالم، عن توقعات شركته لنمو مبيعات يتراوح بين 20% و30% في العام المقبل، مدفوعًا بارتفاع الطلب على طرازات سيارات Y و3 وسايبرترك.

وبحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، أضاف ماسك 33.5 مليار دولار إلى صافي ثروته في ختام جلسة الخميس، مسجلًا بذلك أكبر مكاسب يومية له منذ أكثر من عقد.

كما أظهرت بيانات المؤشر أن هذه الزيادة تعتبر ثالث أكبر مكاسب ماسك في ثروته على الإطلاق، لترتفع ثروته إلى 270.3 مليار دولار، بفارق 61 مليار دولار عن مؤسس ورئيس شركة أمازون، جيف بيزوس، الذي يحتل المركز الثاني.