الإفراج عن الناشط الفلسطيني عبود بطاح بعد اعتقاله من داخل مستشفى كمال عدوان

قال مراسل الجزيرة مباشر إن سلطات الاحتلال أفرجت عن الناشط عبود بطاح بعد اعتقاله من داخل مستشفى كمال عدوان في شمال غزة عقب مداهمة قوات الاحتلال لها.

واشتهر عبود بفيديوهاته التي يوثق بها القصف الإسرائيلي على قطاع غزة بأسلوب ساخر، وفي مقاطع أخرى يروي تفاصيل الحياة اليومية لسكان غزة بطريقة فكاهية وبابتسامة جميلة.

وفي مقاطع أخرى كان يوثق هذا الفتى الصحفي الدمار الذي خلفه القصف على مناطق متفرقة من غزة.

ويتواصل التوغل والقصف الإسرائيلي لمناطق مختلفة من محافظة شمال غزة بالتزامن مع استمرار مساعي الجيش لإفراغ المنطقة من ساكنيها عبر الإخلاء والتهجير القسري.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمالي القطاع، قبل أن يعلن في اليوم التالي بدء اجتياحه لها بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.