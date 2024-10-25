الإفراج عن الناشط الفلسطيني عبود بطاح بعد اعتقاله من داخل مستشفى كمال عدوان

قال مراسل الجزيرة مباشر إن سلطات الاحتلال أفرجت عن الناشط عبود بطاح بعد اعتقاله من داخل مستشفى كمال عدوان في شمال غزة عقب مداهمة قوات الاحتلال له.

واشتهر عبود بفيديوهاته التي يوثق بها القصف الإسرائيلي لقطاع غزة بأسلوب ساخر، وفي مقاطع أخرى يروي تفاصيل الحياة اليومية لسكان غزة بطريقة فكاهية وبابتسامة جميلة.

وفي مقاطع أخرى كان يوثق هذا الفتى الصحفي الدمار الذي خلفه القصف على مناطق متفرقة من غزة.

ويتواصل التوغل والقصف الإسرائيلي لمناطق مختلفة من محافظة شمال غزة بالتزامن مع استمرار مساعي الجيش لإفراغ المنطقة من سكانها عبر الإخلاء والتهجير القسري.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة من شمال القطاع، وأعلن في اليوم التالي بدء اجتياحه لها بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”. وهي ذريعة يفنّدها الفلسطينيون، ويقولون إن هدف إسرائيل هو احتلال المنطقة وتهجير سكانها.