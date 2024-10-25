الإفراج عن الناشط الفلسطيني عبود بطاح بعد اعتقاله من داخل مستشفى كمال عدوان
قال مراسل الجزيرة مباشر إن سلطات الاحتلال أفرجت عن الناشط عبود بطاح بعد اعتقاله من داخل مستشفى كمال عدوان في شمال غزة عقب مداهمة قوات الاحتلال له.
واشتهر عبود بفيديوهاته التي يوثق بها القصف الإسرائيلي لقطاع غزة بأسلوب ساخر، وفي مقاطع أخرى يروي تفاصيل الحياة اليومية لسكان غزة بطريقة فكاهية وبابتسامة جميلة.
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وفي مقاطع أخرى كان يوثق هذا الفتى الصحفي الدمار الذي خلفه القصف على مناطق متفرقة من غزة.
عُرف بطريقته الفكاهية.. “عبود” فتى غزاوي ينقل أخبار العدوان على #غزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي #الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/qBs3tR3cC2
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 11, 2024
ويتواصل التوغل والقصف الإسرائيلي لمناطق مختلفة من محافظة شمال غزة بالتزامن مع استمرار مساعي الجيش لإفراغ المنطقة من سكانها عبر الإخلاء والتهجير القسري.
وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة من شمال القطاع، وأعلن في اليوم التالي بدء اجتياحه لها بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”. وهي ذريعة يفنّدها الفلسطينيون، ويقولون إن هدف إسرائيل هو احتلال المنطقة وتهجير سكانها.