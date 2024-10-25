الجنائية الدولية تستبدل قاضية تنظر طلب إصدار مذكرة لاعتقال نتنياهو

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، عن تغيير غير متوقع في تشكيلة القضاة المكلفين بالنظر في طلب الادعاء لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرين، مما قد يؤدي إلى تأخير إضافي في هذه القضية الحساسة.

وقال رئيس المحكمة إن القاضية الرومانية يوليا موتوك، التي كانت ترأس الهيئة القضائية في هذه القضية، طلبت إعفاءها من مهامها لأسباب صحية، وتم تعيين القاضية السلوفينية بيتي هولر على الفور لتحل محلها.

تأجيل إضافي محتمل

ورجح إعلام إسرائيلي، الجمعة، مزيدًا من التأخير في إصدار المحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن طلب إصدار مذكرة اعتقال نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت على خلفية جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن استبدال القاضية الرومانية موتوك بالقاضية السلوفينية هولر “سيؤدي غالبًا إلى تأخير قرار المحكمة بشأن طلب صدور مذكرة الاعتقال؛ نظرًا لأن هولر تحتاج إلى وقت من أجل الاطلاع على التفاصيل القانونية الخاصة بالقضية”.

ولا توجد مهل زمنية محددة للمحكمة، لكنها استغرقت في العموم نحو 3 أشهر للبت في طلبات أوامر الاعتقال في قضايا سابقة.

وفي 20 مايو/أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/آب الماضي من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.