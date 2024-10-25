النفط يتجه لمكاسب أسبوعية وسط مخاوف من اتساع الصراع بالشرق الأوسط

صعدت أسعار النفط اليوم الجمعة متجهة إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 1% في ظل مخاوف من اتساع الصراغ في الشرق الأوسط.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.2% إلى 74.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:42 بتوقيت غرينتش بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو 0.2% إلى 70.34 دولار.

وقال توني سيكامور محلل الأسواق في آي.جي “لا نزال نرى أن السعر الصحيح للنفط الخام حاليا هو حول 70 دولارا للبرميل وهو ما نحن عليه الآن، مع انتظارنا لمحركات جديدة للأسعار، ومنها نتيجة اجتماع اللجنة الدائمة بالمجلس نواب الشعب الصيني، ورد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدفها في أول أكتوبر/تشرين الأول الجاري”.

وانخفض الخامان القياسيان بواقع 58 سنتا للبرميل في الجلسة السابقة بعد تقلب الأسعار أمام توقعات متضاربة حول مسار الحرب في الشرق الأوسط.

مخاوف من تعطل إمدادات النفط

ويترقب المستثمرون رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني، الذي قد يؤدي إلى تعطيل الإمدادات النفطية لإيران، على الرغم من أن تقارير صحفية ذكرت أن إسرائيل ستضرب فقط أهدافا عسكرية، وليست نووية أو نفطية.

ومن المقرر أن يستأنف مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون خلال الأيام المقبلة محادثات تهدف لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس إن الولايات المتحدة لا تريد حملة إسرائيلية مطولة في لبنان، في حين دعت فرنسا إلى وقف إطلاق النار والتركيز على الدبلوماسية.

وقال سيكامور إن محادثات وقف إطلاق النار لها تأثير سلبي محدود على أسعار الخام، مضيفا أن التركيز ينصب بشكل أكبر على الصراع في لبنان والرد الإسرائيلي المحتمل على إيران.

ويتطلع المستثمرون أيضا إلى مزيد من الوضوح بشأن سياسات التحفيز التي تنتهجها بكين، والتي تهدف إلى رفع نسبة نمو الاقتصاد الصيني، ما يؤدي بالتبعية إلى زيادة الطلب على النفط.

غير أن بعض المحللين يستبعدون أن تقدم مثل هذه الإجراءات دفعة كبيرة للطلب على النفط في الصين، ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم.