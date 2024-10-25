بينهم 10 أطفال.. استشهاد 28 فلسطينيا بغارات إسرائيلية على خان يونس (فيديو)

استشهد 28 فلسطينيا بينهم 10 أطفال، وأصيب 40 آخرون، فجر اليوم الجمعة، بقصف جوي ومدفعي إسرائيلي استهدف مواطنين بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية الجزيرة مباشر، باستشهاد 28 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي استهدفت منطقة المنارة وقيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس.

توغل الآليات

وقال مراسل الجزيرة مباشر، في وقت سابق من صباح اليوم، إن 9 فلسطينيين، استشهدوا خلال الساعات الماضية باستهداف القوات الإسرائيلية، لمنازل مواطنين بالتزامن مع توغل لعدد من آليات الاحتلال في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، أن طائرات الاحتلال قصفت مسجد الفاروق في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى سقوط شهداء وجرحى.

استهداف المنازل

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت منزلا بمنطقة المنارة جنوبي مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 28 مواطنا معظمهم أطفال ونساء، كما أصيب العشرات بجروح مختلفة.

ونقلت الأناضول عن مصدر طبي في خان يونس، أن مستشفيي (ناصر وغزة الأوروبي) استقبلا منذ فجر اليوم الجمعة 28 شهيدا، بينهم 10 أطفال، بالإضافة إلى 40 مصابا، جراء القصف الإسرائيلي المكثف على الأحياء الجنوبية والشرقية من المدينة.

وذكر شهود عيان، أن الجيش الإسرائيلي استهدف منزلا مأهولا لعائلة الفرا، ما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا والإصابات بين صفوف الأطفال.

وقال الشهود إن المدفعية الإسرائيلية والطائرات الحربية استهدفت أحياء المنارة، ومعن، والشيخ ناصر، وقيزان النجار جنوب وشرق خان يونس، ما أدى إلى نزوح جماعي لمئات الأسر باتجاه الأحياء الغربية للمدينة.

كما أفاد الشهود بتوغل محدود للآليات الإسرائيلية في المناطق الشرقية من خان يونس خلال ساعات الليل، وسط غارات وقصف مدفعي مكثف، قبل أن تتراجع القوات فجرا، تاركة دمارا واسعاً في منازل وممتلكات المواطنين.

ويتزامن ذلك مع اشتداد حرب الإبادة التي بدأها الجيش الإسرائيلي بمحافظة شمال غزة في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بقصف غير مسبوق، بذريعة منع حركة حماس من استعادة قوتها، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجيرهم.