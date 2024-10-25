“تحت مرمى النيران” يونيفيل: الوضع الأمني بجنوب لبنان يشكل تحديا بالغ الصعوبة

قالت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) اليوم الجمعة إن الوضع الأمني في جنوب لبنان على وقع التصعيد بين حزب الله وإسرائيل يشكل “تحديا بالغ الصعوبة” لعناصرها الذين يجدون أنفسهم تحت مرمى النيران.

وعدّدت يونيفيل، في بيان 3 حوادث تعرضت فيها فرقها وأحد مواقعها يوم الأربعاء لنيران أو قذائف مجهولة المصدر، تزامنا مع إشارتها في بيان آخر الى إطلاق جنود اسرائيليين النار أمس الخميس على موقع مراقبة تابع لها في بلدة الظهيرة الحدودية.

Peacekeepers continue to monitor and report to the Security Council on the situation in south Lebanon, despite the dramatic escalation and violence on the ground in recent weeks. pic.twitter.com/kwoJYMQBRd — UNIFIL (@UNIFIL_) October 25, 2024

نيران وقذائف مجهولة

وقالت “في الثاني والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، كان أفراد من قوات حفظ السلام في موقع مراقبة دائم بالقرب من منطقة الدهيرة يراقبون جنوداً إسرائيليين يقومون بعمليات في المنازل القريبة”.

وأضافت في بيان “عندما أدرك جنود جيش الدفاع الإسرائيلي أنهم تحت المراقبة، أطلقوا النار على الموقع.. فانسحب حراس الموقع لتجنب إطلاق النار عليهم” بحسب ما جاء في البيان.

We continue to urge all actors involved in the conflict to resolve their differences at the negotiating table, through a political and diplomatic solution — not through violence. UNIFIL remains on the ground and ready to support this. — UNIFIL (@UNIFIL_) October 25, 2024

التصعيد الدراماتيكي

وكتبت يونيفيل على منصة إكس “تواصل قوات حفظ السلام مراقبة الوضع في جنوب لبنان وتقديم التقارير إلى مجلس الأمن بشأنه، على الرغم من التصعيد الدراماتيكي والعنف على الأرض في الأسابيع الأخيرة”.

وأضافت ” نواصل حثّ جميع الأطراف المشاركة في الصراع على حل خلافاتهم على طاولة المفاوضات، من خلال حل سياسي ودبلوماسي وليس من خلال العنف.. تظل قوات اليونيفيل على الأرض وعلى استعداد لدعم هذا”.

موقف دولي حازم داعم

وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية اللبنانية، إلى موقف دولي حازم داعم لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب وإلزام إسرائيل التوقف عن ممارساتها العدائية تجاهها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي يوم الإثنين “بعد التشاور مع رئيسي مجلسي النواب والوزراء، تعرب الوزارة عن خالص شكرها لقوات اليونيفيل وتقديرها للدور الذي تؤديه منذ إنشائها عام 1978.

وأدانت الوزارة “بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مراكز اليونيفيل والعاملين فيها، بما في ذلك مطالبة إسرائيل بإخلاء مواقعها”.

انتهاك صارخ للقانون الدولي

واعتبرت أن هذه الاعتداءات والأفعال لا تمثل مجرد استهداف للقوات الدولية وحسب، بل تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني، وترقى إلى جريمة حرب، وجزء من سياسة إسرائيل الرافضة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن.

ودعت الوزارة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لدعم قوات اليونيفيل وضمان استمرار عملها، وعدم التعرض لها أو تهديد أمنها وسلامتها، وإدانة إسرائيل وإلزامها التوقف فورا عن ممارساتها العدائية تجاهها.