“تحت مرمى النيران” اليونيفيل: الوضع الأمني بجنوب لبنان يشكل تحديا بالغ الصعوبة

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، اليوم الجمعة، إن الوضع الأمني في جنوب لبنان على وقع التصعيد بين حزب الله وإسرائيل يشكل “تحديا بالغ الصعوبة” لعناصرها الذين يجدون أنفسهم في مرمى النيران.

وعدّدت اليونيفيل في بيان، 3 حوادث تعرضت فيها فرقها وأحد مواقعها يوم الأربعاء لنيران أو قذائف مجهولة المصدر، تزامنا مع إشارتها في بيان آخر إلى إطلاق جنود إسرائيليين النار أمس الخميس على موقع مراقبة تابع لها في بلدة الظهيرة الحدودية.

Peacekeepers continue to monitor and report to the Security Council on the situation in south Lebanon, despite the dramatic escalation and violence on the ground in recent weeks. pic.twitter.com/kwoJYMQBRd

وقالت “في الثاني والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، كان أفراد من قوات حفظ السلام في موقع مراقبة دائم بالقرب من منطقة الظهيرة يراقبون جنودًا إسرائيليين يقومون بعمليات في المنازل القريبة”.

وأضافت في بيان “عندما أدرك جنود جيش الدفاع الإسرائيلي أنهم تحت المراقبة، أطلقوا النار على الموقع.. فانسحب حراس الموقع لتجنب إطلاق النار عليهم” بحسب ما جاء في البيان.

We continue to urge all actors involved in the conflict to resolve their differences at the negotiating table, through a political and diplomatic solution — not through violence. UNIFIL remains on the ground and ready to support this.

— UNIFIL (@UNIFIL_) October 25, 2024