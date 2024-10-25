تقرير: 7 أطعمة يجب الحذر منها للمعرضين لخطر السكري

استعرض تقرير إخباري لصحيفة تلغراف البريطانية دراسة حللت 4.1 مليون شخص خلال عام للكشف عن أنظمة صحية لتحاشي الإصابة بمرض السكري.

وذكرت الدراسة أن الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا صحيا نباتيا أقل عرضة للإصابة بنسبة 34% مقارنة بغيرهم. وأشارت إلى أن تغيير نمط الحياة وتحسين جودة النظام الغذائي من شأنهما المساهمة في منع الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وذكرت الصحيفة أن هناك أطعمة يجب الحذر منها خاصة للمعرضين للإصابة بمرض السكري، مستعرضة 7 أطعمة هي:

الأطعمة عالية السكر والفواكه المجففة:

على الرغم من أن الفواكه تعد جزءا من النظام الغذائي الصحي السليم ولكن بالمقابل يجب تناول كميات قليلة منها تصل إلى 30 غراما وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من السكر من مثل الأناناس والموز والعنب الأحمر والتفاح الأحمر وكذلك الحال بالنسبة للفواكه المجففة لارتفاع تركيز السكر بها.

عصائر الفاكهة:

نظرا لخلو العصائر من الألياف التي تحتويها الفاكهة، فإن نسبة السكر تتركز فيها مما يؤدي إلى سرعة امتصاصه في مجرى الدم وبالتالي يؤدي إلى مقاومة الأنسولين.

مربى الفاكهة:

تناول مربى الفواكه بأنواعها والتي تحتوي على نسبة تصل إلى 60% من السكر مع الخبز المحمص عالي الكربوهيدرات لا يعد طعاما مثاليا.

الزبادي بطعم الفواكه:

حيث تتم إضافة نسبة كبيرة من السكر إلى هذا النوع من الزبادي، بعكس الزبادي العادي والذي يعد مصدرا جيدا للبروتين وكذلك البكتيريا النافعة.

كعك الأرز:

ويتكون أغلبه من الكربوهيدرات النشوية ونسبة منخفضة من البروتين والألياف مما يتسبب برفع نسبة السكريات في الدم رغم أنه من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية.

تناول المشروبات الغازية الخالية من السكر

على الرغم من أنه قد يبدو أن هذه المشروبات الخالية من السكر بديلا جيدا لمرضى السكري إلا أن المحليات المصنعة المضافة إليها كالأسبارتام والسكرالوز تؤدي إلى مقاومة الأنسولين.

المحليات الصحية:

على الرغم من تناول بعضها من مثل العسل وشراب القيقب كبدائل طبيعية صحية عن السكر المكرر إلا أنها كذلك ترفع نسبة السكر في الدم ومن الضروري التقليل من كميات استهلاكها.