شاهد: حزب الله يستهدف دبابة ميركافا إسرائيلية ويقصف شركة عسكرية قرب تل أبيب

يستمر حزب الله اللبناني في عملياته العسكرية ضد أهداف إسرائيلية، حيث نشر مقاطع فيديو، اليوم الجمعة، تظهر استهداف دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا في مستوطنة زرعيت.

وأظهرت اللقطات تتبع لمسار الصاروخ وصولا إلى الدبابة ولحظة استهدافها.

كما نشر الحزب فيديو آخر يوثق استهدافه لشركة تاعس العسكرية في منطقة شمال تل أبيب.

وتظهر اللقطات لحظة إطلاق الصواريخ من لبنان، ووصولها إلى سماء مدينة تل أبيب، بتصوير كاميرا المستوطنين.

وشركة تاعس متخصصة بصنع الذخائر العسكرية وتطوير القدرات النارية لصالح جيش الاحتلال.

وفي سلسلة من البيانات الصادرة عن حزب الله، أعلن الحزب تنفيذ عدة عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية مختلفة “دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعاً عن لبنان وشعبه”.

وفي إحدى العمليات، قال الحزب إنه استهدف قوة إسرائيلية مؤلفة من 12 جندياً على أطراف بلدة عديسة بصاروخ موجه، مما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة.

وقال إنه “بعد عشرين دقيقة، تدخلت آلية عسكرية من نوع هامر لمساندة القوة الأولى، فاستهدفتها المقاومة بصاروخ موجه آخر ما أدى إلى سقوط أربعة جنود بين قتيل وجريح”.

وفي وقت لاحق، قصف الحزب، وفقا لإعلانه، مربض مدفعية إسرائيلي في نافه زيف بصلية صاروخية، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار كبيرة بالقوات الإسرائيلية.

كما استهدفت تجمعاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع المنارة بقذائف المدفعية، ما أسفر عن وقوع إصابات مؤكدة في صفوف الجنود.

وأعلن الحزب استهدافه “موقع حبوشيت بصلية صاروخية، مما أسفر عن إلحاق أضرار كبيرة بالموقع”.

كما شنت هجوماً بطائرات مسيرة انقضاضية على موقع البغدادي، مما أدى إلى إصابة الأهداف بدقة، حسب بيان الحزب.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل 3 جنود في مواجهات بشمال قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد العسكريين القتلى خلال الساعات الـ24 الأخيرة إلى 13، بينهم 10 في جنوب لبنان.

وطبقاً لمعطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإنه بذلك يرتفع عدد الجنود القتلى في قطاع غزة ولبنان منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 765 عسكريا، بينهم 359 في المعارك البرية بغزة.