شاهد: صواريخ حزب الله تمطر إسرائيل والأخيرة تعترض بعضها

أعلن حزب الله، اليوم الجمعة، عن قصفه لعدد من المناطق في شمال إسرائيل بعدة صواريخ، وذلك في إطار الرد على “اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى اللبنانية الجنوبية والمنازل الآمنة”.

وتزامن ذلك مع انطلاق صفارات الإنذار في كرميئيل وعدد من البلدات الإسرائيلية في الجليل الأعلى والأوسط، بينما أظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون إسرائيليون محاولات لاعتراض الصواريخ.

وأوردت الشرطة الإسرائيلية سقوط صواريخ في الجليل الغربي؛ مما أدى إلى أضرار في سيارات متوقفة وإصابة شخصين بجروح خطيرة.

ومنذ اندلاع الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله عقب التصعيد الإسرائيلي في غزة، يواصل الحزب إطلاق عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة يوميًّا باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية ومستعمرات في شمال البلاد، بينما تواصل إسرائيل قصفها للبنان، وقد أسفر ذلك عن وقوع آلاف من الضحايا المدنيين وتهجير ما يزيد على مليون شخص، وفقًا للبيانات اللبنانية الرسمية.