قوات الاحتلال تقتحم مستشفى كمال عدوان في شمال غزة بعد ساعات من حصاره (فيديو)

قالت مصادر للجزيرة مباشر، إن جيش الاحتلال اقتحم، صباح اليوم الجمعة، مستشفى كمال عدوان ببلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بعد ساعات من حصاره.

وكان عدد من أفراد الطاقم الطبي في المستشفى قد أصيبوا، جراء قصف مدفعي وإطلاق نار مستمر من قوات الاحتلال التي تحاصر المستشفى منذ ساعات الفجر.

وذكرت مصادر طبية لوكالة الأناضول، أن أفراد الطاقم الطبي أُصيبوا إصابات متفاوتة بسبب القصف المدفعي الإسرائيلي وإطلاق النار المتواصل على مباني المستشفى.

تعطل محطة الأكسجين

وأوضحت المصادر ذاتها أن الجيش الإسرائيلي يفرض حصارًا محكمًا على المستشفى ويستهدف مبانيه بإطلاق نار كثيف.

كما أشارت إلى أن القوات الإسرائيلية قصفت محطة الأكسجين الرئيسية في المستشفى؛ مما أدى إلى تعطيلها عن العمل، ومن ثم تفاقم الأوضاع الصحية للمرضى.

حماس تندد

وبدورها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن إسرائيل ترتكب في مستشفيات قطاع غزة “أبشع عمليات الإبادة الوحشية”.

وأوضحت الحركة، في بيان، أمس، أن “المستشفيات في غزة تحوّلت بفعل آلة القتل والإرهاب الصهيونية إلى ساحات حرب يمارس فيها الاحتلال أبشع عمليات الإبادة الوحشية”.

ويتواصل التوغل والقصف الإسرائيليَّين لمناطق مختلفة من محافظة شمال غزة بالتزامن مع استمرار مساعي الجيش لإفراغ المنطقة من سكانها عبر الإخلاء والتهجير القسري.