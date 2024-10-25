مقاوم من كتائب الأقصى يستهدف قوات إسرائيلية في غزة (فيديو)

كشفت كتائب الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، عن استهدافها لقوات إسرائيلية في محور نتساريم بصواريخ قصيرة المدى من عيار 107، وذلك ضمن معركة طوفان الأقصى.

وكتبت كتائب الأقصى -لواء العامودي، في تعليق مصاحب لمقطع نشرته اليوم الجمعة: “مشاهد من قصف قوات العدو الصهيوني المتموضعة في محور نتساريم بصواريخ قصيرة المدى عيار (107)”.

تجهيز الصواريخ

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته كتائب شهداء الأقصى اليوم الجمعة، أحد المقاومين وهو يقوم يجهّز الصواريخ القصيرة المدى ويضعها في مكان الانطلاق ويوصلها بالكابلات، ثم يطلقها نحو الهدف.

ويقع ممر نتساريم (المحور الأوسط) بين مدينة غزة والمحافظة الوسطى، ويقسم قطاع غزة إلى قسمين شمالي وجنوبي، ويمتدّ من المنطقة المقابلة لمستوطنة بئيري شرقا حتى ساحل البحر الأبيض المتوسط غربا، ويبلغ طوله نحو 7 كيلومترات، وسمي باسم مستوطنة “نتساريم” السابقة التي كانت مقامة هناك.

التصدي لقوات الاحتلال

وتنشط كتائب الفصائل بمختلف توجهاتها في التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتستهدف كتائب المقاومة الفلسطينية، الجيش الإسرائيلي وأفراده وآلياته وتوقع به خسائر كبيرة في ضباطه وجنوده ومن بينهم ضباط كبار، وكذلك في الآليات ومن بينها آليات ثقيلة.