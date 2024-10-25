مقتل 5 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابطان وإصابة 20 آخرين في جنوب لبنان

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بمقتل 5 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابطان وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم 4 في حالة خطيرة، جراء قصف صاروخي في جنوب لبنان، استهدف المبنى الذي كانوا يوجدون فيه ضمن عملية عسكرية تابعة للواء 91.

وأشارت الهيئة إلى أن الهجوم وقع حوالي الساعة 10 مساءً عند مدخل المبنى الذي اتخذته القوات نقطة لقاء لقافلة لوجستية كانت تقدم الإمدادات للقوات المتمركزة هناك منذ عدة أيام.

وتعرضت القافلة لهجوم مباشر خلال الحادث؛ مما أدى إلى إصابات متعددة في صفوف جنود من كتيبة الدروع 89، حيث أصيب سبعة جنود بجروح متوسطة، وآخرون بجروح طفيفة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان “في الساعة 10 من مساء أمس، أطلق عناصر حزب الله وابلًا من الصواريخ باتجاه تجمع للجيش الإسرائيلي داخل قرية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان”.

وأضاف البيان “سقط أحد الصواريخ بالقرب من مبنى كانت توجد فيه قوة من الكتيبة 89، بالإضافة إلى مقاتلين من قافلة لوجستية كانت على وشك مغادرة المكان بعد تجديد إمداداتها للقوة”.

واستمرت عملية إجلاء المصابين من لبنان عدة ساعات بغطاء جوي من القوات الجوية، لتأمين نقلهم إلى مراكز طبية.

وفي حادثة منفصلة، أعلن الجيش مقتل الجنود: مردخاي حاييم أمويل (42 عامًا) من اللد، وشموئيل هراري (35 عامًا) من صفد، وشلومو أفيعاد نييمان (31 عامًا) من مستوطنة متسبيه يريحو، وشوفال بن ناتان (22 عامًا)، كما قُتل جندي آخر يدعى غاي بن هروش (23 عامًا) من برديس حنا كرکور، وهو عضو في وحدة “عوكتس”.