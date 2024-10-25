وزير النقل اللبناني: خروج معبر ثان مع سوريا عن الخدمة إثر قصف إسرائيلي

أعلن وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حمية، الجمعة خروج معبر حدودي ثان بين بلاده وسوريا عن الخدمة جراء غارات إسرائيلية.

وقال الوزير لقناة الجديد اللبنانية إن الغارة الإسرائيلية على بلدة جوسيه أدت إلى قطع تام للمعبر الذي يربط الأراضي اللبنانية بالسورية عند نقطة القاع بشرق لبنان.

وأضاف أنه لم يبق سوى معبر واحد مفتوح بين لبنان وسوريا.

وقصفت إسرائيل في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري منطقة المصنع الحدودية بشرق لبنان؛ مما أدى إلى قطع المعبر الحدودي الرئيسي مع سوريا، بعدما كان عشرات آلاف اللبنانيين واللاجئين السوريين في لبنان قد سلكوه هربا من الغارات الإسرائيلية.

قصف إسرائيلي عنيف لمنطقة المعبر

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم، على الحدود اللبنانية السورية عند معبر جوسيه -القاع؛ مما أدى إلى إغلاقه، وفق كالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأغارت طائرة مسيّرة إسرائيلية على بلدة يحمر الشقيف في جنوب لبنان، واستهدفت متجرا ومحطة لتوزيع الإنترنت ومحل أجهزة خليوية.

وأُصيبت قرى الضهيرة وزبقين وأطراف علما الشعب، وغيرها من قرى المنطقة وصولا إلى عيتا الشعب وراميا في جنوب لبنان، منذ فجر الجمعة، بغارات جوية إسرائيلية وقصف مدفعي إسرائيلي عنيف.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بقذائف فوسفورية المناطق الحدودية في القطاع الغربي من جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة اللبنانية للإعلام الرسمية.

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قد استهدفت فجر اليوم مقرا يقطنه تجمع للصحفيين في منطقة حاصبيا في جنوب لبنان بصاروخين؛ مما أدى إلى استشهاد 3 صحفيين، وتدمير المقر.

وتشنّ إسرائيل منذ سبتمبر/أيلول الماضي، عدوانا بريا وجويا موسعا على لبنان، مع محاولات للتوغل في الجنوب، بعد عام من مواجهات حدودية اندلعت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأسفر العدوان على لبنان عن 2593 شهيدا على الأقل، وإصابة أكثر من 12 ألفا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن نزوح أكثر من مليون و400 شخص.