وفاة غامضة.. العثور على الملحق العسكري المجري ميتًا في فندق بتشاد

أعلنت وزارة الدفاع المجرية وفاة الملحق العسكري المجري المعتمد في تشاد، العقيد إيمري فيكاس كوفاكس، يوم الاثنين الماضي، داخل غرفته الفندقية في العاصمة نجامينا.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء المجرية، إن كوفاكس اشتكى من وعكة صحية قبل وفاته، وقد وُجد في غرفة فندقه من دون وجود أي دليل لشبهة جنائية، مشيرة إلى أنها ستقوم بنقل جثمانه إلى المجر والتحقيق في أسباب الوفاة.

وتم تعيين كوفاكس مؤخرًا ملحقًا عسكريًّا في نجامينا، وكان جنديًّا بارزًا ومعروفًا في الجيش المجري، بدأ مسيرته العسكرية عام 1988، وخدم عدة مرات في مناطق العمليات، وكذلك في المناصب الدبلوماسية والعسكرية، بحسب البيان.

وتجدر الإشارة إلى أن المجر افتتحت، العام الماضي، بعثة دبلوماسية في الدولة الواقعة في منطقة الساحل، وأطلقت مركزا إنسانيا ووعدت بتقديم مساعدات بقيمة 200 مليون دولار. كما تخطط لإرسال جنود لمساعدة تشاد في محاربة الجماعات المسلحة.