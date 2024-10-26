أول تعليق من حماس على الهجوم الإسرائيلي على إيران

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشد العبارات، الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل على إيران، واعتبرتها “انتهاكا صارخا لسيادتها يستهدف أمن المنطقة وسلامة شعوبها”.

وقالت الحركة في بيان، اليوم السبت، إن “هذا العدوان الفاشي يؤكّد من جديد، طبيعة كيان الاحتلال المجرم، الذي لا يزال يستبيح دماء المدنيين الأبرياء في قطاع غزة ولبنان وغيرهما من شعوبنا العربية والإسلامية، مستندًا إلى غطاء عسكري وسياسي إجرامي، من الإدارة الأمريكية وبعض العواصم الغربية”.

وأشادت الحركة بـ”جاهزية إيران ودفاعاتها الجوية التي نجحت في إبطال فاعلية الهجوم الإسرائيلي، وعززت من موقف شعوبنا الحرة ومقاومتها الباسلة”.

تضامن وإشادة

كما أكدت حماس تضامنها ووقوفها مع إيران “في مواجهة غطرسة وانفلات الكيان الصهيوني”، وثمّنت “المواقف الشجاعة التي أبداها الشعب الإيراني وقيادته في مساندة شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة”.

وفجر السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء الهجوم على إيران بعد 4 ساعات من بدايته.

وقد أكدت إيران أنها تصدت بنجاح “لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد”.