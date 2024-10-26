إسرائيل تحذّر إيران من دفع “ثمن باهظ”

حذر الجيش الإسرائيلي إيران من دفع “ثمن باهظ” في حال “التصعيد”، وذلك في أعقاب غارات جوية إسرائيلية على إيران في وقت مبكر من فجر اليوم السبت.

وقال الناطق العسكري الإسرائيلي “إذا ارتكبت إيران خطأ وبدأت جولة جديدة من التصعيد فسنكون ملتزمين بالرد”. وقد أكدت إيران أنها متأهبة للرد على “العدوان”.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على إيران صباح اليوم السبت مستهدفا قواعد عسكرية ومواقع صواريخ وأنظمة دفاعية أخرى في مناطق عدة من البلاد.

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يأتي ذلك في وقت حضّت فيه الولايات المتحدة، إيران على التوقف عن مهاجمة إسرائيل لكسر دوامة العنف، بعد الهجوم الذي شنته إسرائيل في وقت مبكر اليوم، ردا على هجوم صاروخي واسع شنته طهران مطلع الشهر.

إسرائيل تحذر وإيران متأهبة

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية نقلا عن مصادر اليوم السبت إن إيران متأهبة للرد على أي “عدوان” إسرائيلي، وقالت المصادر “مما لا شك فيه أن إسرائيل ستواجه ردا متناسبا على أي فعل تقترفه”.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن الضربات الجوية التي شنها على الدفاعات الجوية الإيرانية السبت، أعطته حرية تحرك أكبر في أجواء إيران.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري قوله في إحاطة مصورة “إسرائيل الآن تتمتع بهامش تحرك أوسع في أجواء إيران أيضا”.

التوقف عن مهاجمة إسرائيل

وحضت الولايات المتحدة إيران اليوم على التوقف عن مهاجمة إسرائيل “لكسر دوامة العنف”، وذلك بعدما شنت إسرائيل ضربات على إيران ردا على هجوم صاروخي واسع شنته طهران مطلع الشهر.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي شون سافيت “نحث طهران على وقف هجماتها على إسرائيل لإنهاء دوامة القتال من دون مزيد من التصعيد”.

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“رد يسهم في ردع الهجمات”

وأضاف أن “ردهم -في إشارة إلى إسرائيل- كان دفاعا عن النفس وقد تجنب عمدا المناطق المأهولة وركز حصرا على أهداف عسكرية خلافا لهجوم إيران على إسرائيل الذي استهدف أكثر مدينة إسرائيلية تعدادا للسكان”.

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية لصحفيين، إن الرئيس جو بايدن شجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على “تصميم رد يسهم في ردع المزيد من الهجمات على إسرائيل مع خفضه أخطار تصعيد إضافي، وهذا هو هدفنا”.

وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلنت إسرائيل، أن إيران أطلقت عليها نحو 200 صاروخ، في “هجوم باليستي غير مسبوق”.

وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، إنه بدأ ضرب “أهداف” في إسرائيل بـ”عشرات” الصواريخ، انتقاما لكل من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ورئيس حركة حماس إسماعيل هنية.