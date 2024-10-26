إيران: الهجوم الإسرائيلي استعراض للقوة.. ولابيد يعتبر عدم مهاجمة أهداف استراتيجية “خطأ” (فيديو)

أعلنت إيران، صباح السبت، أن إسرائيل استهدفت -بهجومها على إيران- بعض النقاط العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، وقالت إن ذلك خلّف “أضرارا محدودة”.

وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء مهاجمة أهداف عسكرية في إيران، بعد موافقة المجلس الوزاري المصغر، وإبلاغ الولايات المتحدة قبل الهجوم.

“مجرد استعراض للقوة”

من جانبه، وصف عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام والقيادي السابق في الحرس الثوري الإيراني محسن رضائي، الهجوم الإسرائيلي، بأنه “مجرد استعراض للقوة“.

وقال في تعليق على الهجوم الإسرائيلي، في منصة إكس، “كان عدوان النظام الصهيوني على إيران أكثر من مجرد استعراض للقوة.. بل كان علامة على خوفهم وفرارهم”.

“أضرار محدودة”

وأعلنت إيران، أن إسرائيل استهدفت بعض النقاط العسكرية، وقالت هيئة الدفاع الجوي الإيراني، في بيان، إن إسرائيل هاجمت نقاطا عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، رغم تحذيرات المسؤولين الإيرانيين.

وأوضحت أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت للهجمات بنجاح، لكن وقعت “أضرار محدودة” في بعض النقاط، وأنه يجري فحص مدى الهجمات.

وفي وقت لاحق من صباح اليوم السبت، أعلن الجيش الإيراني، مقتل عسكريَّين بالضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية في إيران.

تعدی رژیم صهیونیستی به ایران بیش از آن که قدرت‌نمایی باشد، حکایت از ترس و فرار آ‌ن‌ها داشت‌. — محسن رضایی (@ir_rezaee) October 26, 2024

وقال في بيان نقله التلفزيون الرسمي إنّ “جيش الجمهورية الإسلامية في إيران فَقَد خلال الليل اثنين من جنوده الذين كانوا يتصدّون لقذائف الكيان الصهيوني المجرم دفاعا” عن الأراضي الإيرانية.

وأكدت إيران أنها تصدت بنجاح “لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد”، بحسب ما ذكر الدفاع الجوي الإيراني.

ضرب أهداف استراتيجية واقتصادية

وفي معرض تعليقه على الهجوم، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن عدم مهاجمة أهداف استراتيجية واقتصادية في إيران كان خاطئا، وإنه كان يتعين على إسرائيل أن تجعلها تدفع ثمنا باهظا، بحسب تعبيره.

وقال لابيد إن “عدم مهاجمة أهداف استراتيجية واقتصادية في إيران كان خاطئا، وكان يتعين علينا تدفيعها ثمنا باهظا“.

وأيّد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الهجوم الذي نفذه الجيش الإسرائيلي على إيران، السبت، لكنه قال إن قرار المستوى السياسي في الحكومة عدم مهاجمة أهداف استراتيجية واقتصادية “كان خاطئا”.

מברך את חיל האוויר שהוכיח שוב יכולות מבצעיות ברמה הגבוהה בעולם ואת העליונות האווירית שלו. אוייבי ישראל יודעים הבוקר שצה”ל חזק ויכול לתקוף בעוצמה ולהגיע לכל מקום. ההחלטה לא לתקוף מטרות איסטרטגיות וכלכליות באיראן היתה שגויה. היינו יכולים וצריכים לגבות מאיראן מחיר כבד בהרבה. >> — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) October 26, 2024

وفي تدوينة على منصة إكس، قال لابيد “أهنئ سلاح الجو الإسرائيلي الذي أظهر مرة أخرى تفوقه الجوي وقدرات عملياتية على أعلى مستوى في العالم”، على حد وصفه.

وانتقد لابيد وهو زعيم حزب “هناك مستقبل” طبيعة الهجوم الإسرائيلي، وقال “كان بإمكاننا، بل وكان ينبغي لنا، أن ندفّع إيران ثمنا باهظا“.

وفجر اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء الهجوم على إيران بعد 4 ساعات من بدايته.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مقطع مصور “أستطيع الآن أن أؤكد أننا انتهينا من الرد الإسرائيلي على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل”.