استشهاد قيادي بكتائب القسام في طولكرم بعد معركة ضارية مع الاحتلال (فيديو)

أفادت مصادر للجزيرة مباشر، باستشهاد إسلام جميل عودة، أحد قادة كتائب القسام بمخيم طولكرم، بعد محاصرة بناية في حي السلام بالمخيم.

ومع بزوغ فجر اليوم السبت، حاصرت قوات الاحتلال شقة سكنية شرقي مدينة طولكرم في الضفة الغربية، حيث أطلقت القذائف والرصاص بكثافة تجاه الشقة المحاصرة، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها. ثم بدأت جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي في هدم أجزاء من الشقة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن القائد القسامي إسلام عودة، الذي رفض الاستسلام، خاض اشتباكات مسلحة استمرت لنحو 7 ساعات مع قوات الاحتلال.

وحاولت قوات الاحتلال إجبار عودة على الاستسلام عبر استدعاء والديه واستخدامهما درعا بشريا. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بتعامله مع إصابة شاب في قدميه بالرصاص الحي خلال الاشتباكات.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية عن خوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في حارة السلام، وإطلاق نار كثيف على القوات المتقدمة. وقد دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية وجرافات إلى المنطقة عدة مرات نتيجة ضراوة الاشتباكات.

والشهيد عودة (29 عامًا)، من مخيم طولكرم كان من ناشطي الكتلة الإسلامية في جامعة الخضوري، وكان أسيرا سابقا لدى الاحتلال الإسرائيلي ومعتقلا عند أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.

وحاول جهاز الأمن الوقائي في السلطة الفلسطينية اعتقال عودة، بعد اقتحام منزله أكثر من مرة خلال الأسبوع الأخير، كما استدعوا والده واحتجزوه لساعات قبل أيام.