استطلاعات جديدة تكشف تغير تحالفات ترامب وهاريس: لمن سيصوت اللاتينيون؟

كشف تحليل حديث لاستطلاعات رأي أجرتها “رويترز/إبسوس” عن تقارب كبير في السباق الرئاسي الأمريكي بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، قبل أسابيع قليلة من موعد الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأظهر التحليل -الذي شمل أكثر من 15 ألف مشارك خلال شهر انتهى في 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري- تقلص الفارق بين المرشحين بشكل ملحوظ، خاصة بين الناخبين من أصول لاتينية.

تحول في تفضيلات الناخبين

ووفقًا للاستطلاع، تتقدم نائبة الرئيس هاريس بفارق ضئيل على الرئيس السابق ترامب بين الرجال من أصول لاتينية، بنسبة 46% مقابل 44% على التوالي.

ويمثل هذا تحسنًا كبيرًا لترامب مقارنة بانتخابات 2020، حيث كان يتخلف بـ19 نقطة مئوية عن الرئيس جو بايدن في الفئة نفسها.

في المقابل، حققت هاريس تقدمًا ملحوظًا بين النساء البيض، حيث تتأخر الآن بفارق 3 نقاط فقط (46% لترامب مقابل 43% لهاريس)، مقارنة بتفوق ترامب بـ12 نقطة في انتخابات 2020.

ويشير أحدث استطلاع لـ”رويترز/إبسوس” -أجري بين 16 و21 أكتوبر/تشرين الأول- إلى تقدم طفيف لهاريس بنسبة 46% مقابل 43% لترامب، مما يعكس حدة المنافسة بين المرشحين.

سباق متقارب للغاية

وفي سياق متصل، أظهر استطلاع أجرته شبكة “CNN” بالتعاون مع مؤسسة “SSRS” تعادلًا تامًا بين المرشحين، حيث حصل كل منهما على تأييد 47% من الناخبين المحتملين.

وأظهرت استطلاعات “CNN” منذ بداية الحملة الانتخابية القصيرة حتى الآن تنافسًا شديدًا بين هاريس وترامب.

وفي سبتمبر/أيلول، انقسم الناخبون المحتملون وفقًا لـ”CNN” بنسبة 48% لهاريس و47% لترامب، وهي نسبة مشابهة للاستطلاع الجديد.

تحولات في التحالفات الانتخابية

وتعكس هذه النتائج تغيرات أوسع في التحالفات التي يعتمد عليها كل مرشح للفوز، فبينما كان الناخبون من أصول لاتينية -وهم الشريحة الأسرع نموًا بين الناخبين الأمريكيين- يميلون تاريخيًا للحزب الديمقراطي منذ سبعينيات القرن الماضي، يبدو أن ترامب يحقق اختراقًا ملحوظًا في هذه الفئة.

وتشير هذه المعطيات إلى أن السباق الرئاسي الأمريكي قد يكون من أكثر السباقات تنافسية في التاريخ الحديث، مع إمكانية حسمه بفوارق ضئيلة في الولايات المتأرجحة.