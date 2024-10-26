الجيش الإسرائيلي يكشف: هذه أهم الأهداف التي هاجمناها في إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو استهدف، في “غارات جوية دقيقة”، مصانع صواريخ إيرانية استخدمت ضد إسرائيل خلال العام الأخير.

وأضاف الجيش أن الهجمات التي نفذها في وقت سابق من ليل السبت، شملت أنظمة صواريخ أرض-جو وقدرات جوية إيرانية تهدف إلى تقييد حرية العمليات الجوية الإسرائيلية.

كما أكد جيش الاحتلال عودة جميع طائراته التي شاركت في الهجوم بسلام إلى قواعدها بعد إتمام المهمة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء مهاجمة أهداف عسكرية في إيران، بعد موافقة المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” في محادثة هاتفية وإبلاغ الولايات المتحدة قبل الهجوم.

من جانبها، أكدت مصادر إيرانية مطلعة لوكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري أن إيران مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل.

وقالت المصادر لوكالة تسنيم إن “إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل”.