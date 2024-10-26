“انتهاك للقوانين الدولية”.. دول عربية تدين الهجوم الإسرائيلي على إيران

أدانت دول عربية في بيانات منفصلة، اليوم السبت، الهجوم الإسرائيلي على إيران واعتبرته انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي انتهاء الهجوم الذي استمر 4 ساعات.

وأدانت السعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان والإمارات والعراق، السبت، الهجوم الإسرائيلي على إيران، واعتبرته انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية.

رفض التصعيد

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن “الاستهداف العسكري ضد إيران يعد انتهاكًا لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية”، وأكدت “موقفها الثابت في رفضها لاستمرار التصعيد في المنطقة وتوسع رقعة الصراع”.

من جانبها، أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف إيران، واعتبرت الهجوم انتهاكا صارخا لسيادة إيران وخرقا واضحا لمبادئ القانون الدولي.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان عن قلق دولة قطر البالغ إزاء التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على هذا التصعيد، وحثت جميع الأطراف المعنية على التحلي بضبط النفس وحل الخلافات بالحوار والطرق السلمية”.

بيان : قطر تدين استهداف إسرائيل للجمهورية الإسلامية الإيرانية #الخارجية_القطرية pic.twitter.com/vUtkG6OZ7H — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) October 26, 2024

حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية

وأدانت الكويت الهجوم وقال بيان للخارجية “ندين ونرفض العدوان الإسرائيلي الذي استهدف إيران ونؤكد أنه يعكس سياسة الفوضى التي تنتهجها قوات الاحتلال لتعريض أمن المنطقة للخطر”.

وأعربت الخارجية الإماراتية في بيان عن “قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة”، مشددة على “ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية”.

#بيان | تعرب المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها للاستهداف العسكري الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي يعد انتهاكاً لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية، وتؤكد المملكة على موقفها الثابت في رفضها لاستمرار التصعيد في المنطقة وتوسع رقعة الصراع الذي… pic.twitter.com/50HOYByTj1 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 26, 2024

من جانبها، أعربت مسقط في بيان لوزارة الخارجية عن إدانة سلطنة عمان واستنكارها الشديد للقصف الجوي الذي شنته إسرائيل على أراضي إيران.

وأكدت أن الهجوم الإسرائيلي على إيران يعد انتهاكا صارخا لسيادتها وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي، و”تصعيدا يُغذي دوامة العنف ويقوّض الجهود الرامية للتهدئة وخفض التوتر واحتواء الأزمات عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية”.

مصر تعبّر عن القلق

من جانبها قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم السبت إن القاهرة تشعر بقلق بالغ إزاء “حالة التصعيد الخطيرة والمتسارعة” في الشرق الأوسط بما في ذلك الهجوم الجوي الإسرائيلي على إيران.

وقال بيان الخارجية المصرية اليوم السبت إن القاهرة “تستنكر كل الإجراءات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة”.

وفي العراق، قالت الحكومة في بيان “يواصل الكيان الصهيوني سياساته العدوانية وتوسعة الصراع في المنطقة، وهذه المرّة يوجه يد العدوان نحو إيران بما اقترفه من اعتداء جوي على أهداف إيرانية”.

وأعرب بيان للحكومة عن أن العراق يستنكر ويدين بأشد العبارات “هذا العدوان، ويجدد تضامنه ووقوفه مع إيران، وأكد موقفه الثابت الداعي لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، والعمل الإقليمي والدولي الشامل على دعم الاستقرار في المنطقة”.

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين القصف الجوي الذي شنته إسرائيل على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خرقاً للقانون الدولي وانتهاكاً لسيادتها، وتصعيداً خطيراً يدفع باتجاه المزيد من التوتر في المنطقة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة على رفض المملكة… pic.twitter.com/V7EaTZL3vW — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) October 26, 2024

تصعيد خطير

وفي بيان لوزارة الخارجية، أدان الأردن الهجوم الإسرائيلي على إيران واعتبره “خرقا للقانون الدولي وانتهاكا لسيادتها وتصعيدا خطيرا يدفع باتجاه مزيد من التوتر في المنطقة”.

وندّدت السلطات السورية بـ”العدوان الإسرائيلي السافر” على إيران، مؤكدة تضامنها معها ومع “حقها المشروع” في الدفاع عن نفسها وحماية أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن سوريا “تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي السافر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتؤيد حق إيران المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية أراضيها وحياة مواطنيها”.