“بهدلة وقلة قيمة”.. طوابير الخبز في خان يونس تكشف هول معاناة النازحين في جنوب غزة (شاهد)

يتكدس آلاف الأشخاص أمام أحد المخابز بخان يونس في جنوب قطاع غزة، للحصول على الخبز، في ظل انقطاع الطحين وارتفاع أسعاره، وذلك جراء الإغلاق المتواصل للمعابر من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ومن أمام طوابير الأهالي أمام المخبز، قال النازح يوسف الأخرس، للجزيرة مباشر “واقفين من الفجر عشان ربطة خبز لم نحصلها، والله ما في خبز، كيف لو استمر الوضع كام يوم زيادة؟”.

وشكا الأخرس عدم استلامه الطحين منذ نزوحه من رفح إلى خان يونس قبل 6 أشهر.

مخبز واحد لا يكفي

وطالب المواطن إسماعيل الأسطل بتشغيل أكثر من مخبز في منطقة خان يونس المكتظة بالنازحين، وقال “مخبز واحد لا يكفي”.

واشتكى الأسطل من معاناة الوصول لربطة خبز، أصبحت تمثل الغذاء الوحيد للنازحين بعد توقف المساعدات والمعلبات بسبب إغلاق المعابر من قبل قوات الاحتلال.

وعن المعاناة مع “سوس” الطحين، قال محمد بربخ “الطحين لو جاءنا بيجي مسوّس وفيه دود، الناس بتنخله عشان تستخدمه، وحتى هذا مش موجود، وممكن الآن يسكر المخبز ويقولك خلصنا طحين أو سولار”.

“بهدلة وقلة قيمة”

وأردف “قالوا في الوكالة (الأونروا) هيوزعوا شوادر هذا الشهر، والشهر القادم طحين، طيب يعكسوا وإلا هنموت من الجوع، ما لنا غير الله”.

وتحدث النازح محمد عفانة، بغضب قائلا “بهدلة وقلة قيمة عشان ربطة خبز.. والجاي أصعب من اللي راح في كل حاجة”.