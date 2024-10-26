حكومة غزة: الاحتلال الإسرائيلي سرق 2300 جثة من مقابر القطاع
كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مساء الجمعة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بسرقة 2300 جثة من مقابر متعددة في القطاع منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأوضح المكتب في تحديثه لإحصائيات ما وصفه بـ”حرب الإبادة الجماعية” التي يشنها الاحتلال على غزة، أن الجيش الإسرائيلي دمر 19 مقبرة بشكل كلي أو جزئي من أصل 60 مقبرة في القطاع.
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وقد أكد فلسطينيون أن قوات الاحتلال تقوم بنبش المقابر وسرقة الجثامين خلال عمليات التوغل البرية في مناطق متفرقة من القطاع.
وتستمر إسرائيل، بدعم أمريكي، في شن حربها على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، مما أدى إلى سقوط أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود.
وقد تسببت الحرب في دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات من الأطفال والمسنين، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية التي يشهدها العالم.