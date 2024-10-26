شاهد: اللحظات الأولى للغارات الإسرائيلية على إيران

نشرت وكالة الأناضول، مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى للهجوم الجوي الذي شنته إسرائيل على عدد من المواقع العسكرية في إيران.

وأظهر المقطع وميض عدد من الطائرات وسط عدد من المناطق بالعاصمة طهران، ودوت أصوات الانفجارات في أكثر من مكان.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الهجمات الإسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية في مناطق غرب وجنوب غرب طهران، حيث أعلن جيش الاحتلال أنه نفذ ضربات دقيقة استهدفت “أهدافًا عسكرية” داخل إيران، مؤكدًا أن العملية “تمت بنجاح”.

وفي الساعات التالية للهجوم، أفاد شهود عيان بوقوع انفجارات قوية في سماء العاصمة الإيرانية طهران.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن الأصوات جاءت من شرق المدينة، حيث كانت ناجمة عن إطلاق صواريخ من أنظمة الدفاع الجوي الإيراني للتصدي للهجوم، مؤكدًا أن المنشآت العسكرية المستهدفة “لم تتعرض للقصف”.

وأفاد مركز الطوارئ الإيراني بعدم ورود أي معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الهجوم، مشيرًا إلى استمرار التحقيق في آثار وتداعيات الغارات الإسرائيلية.