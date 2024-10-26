شاهد: انفجار ضخم في جنوبي لبنان يعقبه تحذير من زلزال في إسرائيل

نشر الجيش الإسرائيلي، السبت، تسجيلًا يُظهر لحظة تفجير ما قال إنه مجمع سري لحزب الله بجنوبي لبنان، مما تسبب في إطلاق تحذير زلزال في شمالي إسرائيل من قوة الانفجار.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الانفجار أدى إلى إطلاق إنذارات زلزال في عشرات البلدات الإسرائيلية، وسط تأكيدات من الجيش الإسرائيلي بأن الانفجار ناتج عن عملية عسكرية استهدفت بنية تحتية لحزب الله اللبناني، وفقًا لبيانه.

وأضاف الجيش أن قواته فجّرت بـ400 طن من المتفجرات مجمعًا تحت الأرض تابعًا لـ”قوة الرضوان” التابعة لحزب الله.

وأوضح البيان أن طول المجمع يتجاوز كيلومترًا، واصفًا إياه بأنه من أكبر المجمعات التي كُشف عنها حتى الآن. وذكر أن قواته التي وصلت إلى المكان فوجئت بحجمه.

إنذار بزلزال

وفي السياق ذاته، تلقت عشرات البلدات في شمالي إسرائيل إنذارات من قيادة الجبهة الداخلية بشأن حدوث زلزال وتعليمات بشأن كيفية التصرف.

وأوضحت المصادر أن الكمية الكبيرة من المتفجرات المستخدَمة أدت إلى تشخيص خاطئ من الأجهزة التكنولوجية الإسرائيلية التي أنذرت بأنه زلزال.

وتم تفعيل الإنذارات في عشرات المستوطنات دفعة واحدة عند الساعة 07:03 صباحًا بالتوقيت المحلي، إلا أنه لم ترد أي تقارير من السكان بشأن وقوع زلزال فعلي.