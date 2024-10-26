شاهد: جيش الاحتلال يقصف بناية سكنية في طولكرم ويستخدم مدنيين دروعا بشرية

قصف جيش الاحتلال، صباح اليوم السبت، بناية سكنية في حارة السلام بمدينة طولكرم في شمال الضفة الغربية المحتلة، باستخدام قذيفة من طراز “أنيرجا”، بعد محاصرتها.

ودفع الجيش بتعزيزات عسكرية وجرافات إلى المنطقة، وفرض حصارًا على البناية القريبة من مخيم نور شمس، ثم أطلق قذيفة “أنيرجا” واحدة على الأقل باتجاه شقة سكنية، وقامت جرافة إسرائيلية بهدم أجزاء من الشقة. ولم يُعرف مصير من كانوا داخلها.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن مصادر محلية، أن جنود الاحتلال استدعوا والد ووالدة أحد الشبان المحاصرين في الشقة، واستخدموهما دروعًا بشرية للضغط على نجلهما لتسليم نفسه.

اندلاع مواجهات

في سياق متصل، تلقى بعض سكان الحي اتصالات هاتفية من جيش الاحتلال تطالبهم بمغادرة منازلهم في البناية السكنية التي توجد فيها الشقة المحاصرة.

واندلعت مواجهات في محيط البناية، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الصوت على المتظاهرين.

من جانبها، أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان عبر تطبيق تلغرام، أنها استهدفت قوات الاحتلال في حارة السلام وعلى مدخل مخيم طولكرم بوابل كثيف من الرصاص.

دمار واسع

وعانت مدينة طولكرم ومخيمها اقتحامات إسرائيلية متكررة أسفرت عن عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، وتدمير واسع في البنية التحتية.

ومع استمرار الحرب في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي اعتداءاته في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة؛ مما أدى إلى استشهاد 760 فلسطينيًّا وإصابة نحو 6300 واعتقال 11400، وفقًا للمعطيات الفلسطينية الرسمية.

وقد أسفرت العمليات العسكرية في غزة عن أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود.