شاهد: لحظة استهداف آليتين إسرائيليتين بعبوات ناسفة شمال غزة

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطعًا مصورًا، اليوم السبت، يُظهر لحظة استهداف آليتين إسرائيليتين بعبوتَي “شواظ” وقذيفة “الياسين 105” شرق جباليا شمالي قطاع غزة.

ويبدأ المقطع بمشاهد لمقاتلين من كتائب القسام يخططون للكمين، ثم تنتقل الكاميرا إلى مسيرهم نحو المكان المرصود للعملية.

بعد ذلك توضح الكاميرا زرع عبوتَي “شواظ” ناسفتين، ثم لحظة إطلاق قذيفة الياسين على الهدف المرصود.

وأظهرت المشاهد لاحقًا هبوط مروحية إسرائيلية، عادة ما تكون لإجلاء المصابين والقتلى.

وتستخدم كتائب القسام أساليب حرب العصابات في مواجهاتها مع جيش الاحتلال الذي يشن عدوانًا على قطاع غزة منذ أكثر من سنة.

والجمعة، أعلن جيش الاحتلال مقتل 3 جنود بمواجهات في شمالي قطاع غزة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى ارتفاع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب إلى 762 بينهم 356 خلال المعارك البرية في قطاع غزة، ولا تتضمن هذه المعطيات التي ينشرها الجيش الإسرائيلي أفراد الشرطة و”الشاباك”.