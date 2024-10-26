شاهد: مدير مستشفى كمال عدوان يودع باكيا نجله الشهيد جراء غارات للاحتلال على شمال غزة

ودّع الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، نجله الذي استشهد جراء غارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة.

وجاء ذلك وسط تصاعد القصف على المناطق الشمالية، حيث تستمر فرق الإسعاف والطواقم الطبية في المستشفى لمواجهة أوضاع إنسانية مأساوية إثر تزايد أعداد الشهداء والمصابين.

وأخذ زملاء حسام أبو صفية يواسونه ويعزونه في مصابه وهو يلهج هو بعبارات الحمد والتسليم بقضاء الله، قائلا “الحمد لله.. الله يسهل عليه”.

وأمام ساحة المستشفى، أمّ أبو صفية باكيا، جموع الحاضرين في صلاة الجنازة على نجله.

ويتواصل التوغل والقصف الإسرائيلي لمختلف مناطق غزة بالتزامن مع استمرار مساعي الجيش لإفراغ المنطقة من سكانها عبر الإخلاء والتهجير القسري.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمالي القطاع، ثم اجتاحها في اليوم التالي بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”، وهي ذريعة يفنّدها الفلسطينيون ويقولون إن هدف إسرائيل هو احتلال المنطقة وتهجير سكانها.