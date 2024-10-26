صواريخ حزب الله تضرب شمال إسرائيل وامرأة تلقى حتفها أثناء الفرار (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني استهدافه مدن ومستوطنات في شمال إسرائيل، فيما لقيت امرأة إسرائيلية حتفها أثناء هروبها وتوجهها إلى الملاجئ.

وتوفيت المرأة التي تبلغ من العمر 80 عاماً في بيت هعيمك شمال إسرائيل، إثر سقوطها على الدرج أثناء توجهها إلى الملجأ بعد سماع صفارات الإنذار.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المرأة أصيبت في البداية بجروح خطيرة نتيجة الحادث، قبل أن يعلن عن وفاتها.

صواريخ حزب الله

وفي هذا السياق، أعلن حزب الله اللبناني يوم السبت عن استهدافه لمدينتي صفد ونهاريا في شمال إسرائيل بـ”رشقة صاروخية كبيرة”. كما أفاد الحزب في بيان آخر بقصفه “قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية” شمال مدينة حيفا للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وقال حزب الله إن هذه الهجمات تأتي “رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة” في لبنان.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر آثار سقوط صواريخ في مدينة نهاريا شمال إسرائيل.