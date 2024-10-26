صواريخ حزب الله تضرب شمال إسرائيل وامرأة تلقى حتفها أثناء الفرار (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني استهدافه مدن ومستوطنات في شمال إسرائيل، فيما لقيت امرأة إسرائيلية حتفها أثناء هروبها وتوجهها إلى الملاجئ.

وتوفيت المرأة التي تبلغ من العمر 80 عاماً في بيت هعيمك شمال إسرائيل، إثر سقوطها على الدرج أثناء توجهها إلى الملجأ بعد سماع صفارات الإنذار.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المرأة أصيبت في البداية بجروح خطيرة نتيجة الحادث، قبل أن يعلن عن وفاتها.

صواريخ حزب الله

وفي هذا السياق، استهدف حزب الله اللبناني مدينة نهاريا في شمال إسرائيل بـ”رشقة صاروخية كبيرة”.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، صوراً تظهر آثار سقوط صواريخ في مدينة نهاريا شمال إسرائيل.

وأعلن الحزب أن مقاتليه استهدفوا في تمام الساعة 7:30 مساء السبت تجمعاً للقوات الإسرائيلية في مستوطنة حتسور بصلية صواريخ.

وأفاد بأن مقاتليه شنوا هجوماً بطائرات مسيرة على قاعدة الناعورة شرق مدينة العفولة في تمام الساعة 6:00 مساء السبت.

وذكر حزب الله أن مقاتليه استهدفوا قاعدة شراغا بصلية صواريخ في تمام الساعة 5:20 مساء السبت.

كما أعلن استهداف ما وصفها بـ”تجمعات القوات الإسرائيلية” في قاعدة اييليت بصلية صواريخ في تمام الساعة 1:00 ظهر السبت.

وأفاد حزب الله بأن مقاتليه قصفوا مستوطنة شآر يشوف، وموقع جل العلام، وموقع حبوشيت، ومستوطنة متسوفا، ومستوطنة جعتون، بصلية صواريخ.