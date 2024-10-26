فرق إطفاء إسرائيلية تكافح لإخماد حريق واسع في منطقة صناعية (فيديو)

تكافح فرق إطفاء الحرائق الإسرائيلية، لإخماد حريق واسع في منطقة صناعية بإسرائيل، مستخدمة العديد من الوسائل، كما أظهر مقطع فيديو جرى تداوله اليوم السبت.

وأظهر مقطع الفيديو، سحبا من الدخان الأسود وألسنة اللهب تندفع من منطقة، وسيارات إطفاء الحريق ورجال المكافحة وهم يحاولون الوصول إلى مصدر الحريق، ثم يبتعدون بسبب كثافة الدخان.

إطلاق 80 مقذوفا

وقالت إسرائيل اليوم السبت إن حزب الله اللبناني أطلق نحو 80 مقذوفا على أراضيها، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن حزب الله أطلق نحو 80 مقذوفا على إسرائيل، وذلك بعد ساعات من شنها ضربات “دقيقة وموجهة” على إيران.

وجاء في بيان عسكري “حتى الساعة 15:00 (12:00 بتوقيت غرينتش) عبر نحو 80 مقذوفا أطلقتها منظمة حزب الله الإرهابية من لبنان إلى إسرائيل اليوم” بحسب تعبير البيان.

رشقات صاروخية

من جانبه أعلن حزب الله، اليوم السبت، استهداف مقاتليه برشقات صاروخية ومسيّرات، ‏قاعدتي ميشار الاستخبارية وتل نوف الجوية في شمال إسرائيل، وتجمعات لقوات من الجيش أهمها في منطقة رأس الناقورة الحدودية جنوبي لبنان.

وأفاد الحزب في بيانات متتالية، أن مقاتليه شنوا هجومًا جويًّا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب، وأن تلك المسيّرات أصابت أهدافها بدقّة. وقال إن مقاتليه استهدفوا ‏قاعدة ميشار الإسرائيلية في صفد (شمال) برشقة صاروخية.

استهداف تجمعات الجيش

وعلى الحدود مع إسرائيل، أعلن حزب الله استهدافه برشقة صاروخية تجمعا لقوات إسرائيلية في منطقة رأس الناقورة جنوبي لبنان، دون تفاصيل عن سقوط قتلى في صفوف الجيش.

وشنّ الجيش الإسرائيلي هجوما على إيران في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، مستهدفا ما وصفه بأنه أهداف عسكرية دقيقة.

وقال في بيان إنه “يهاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة أهدافا عسكرية في إيران، وذلك ردا على الهجمات المتواصلة للنظام الإيراني ضد دولة إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة”.